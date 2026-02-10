L'orrore del bengalese sulla figlia minorenne. Lei incinta, lui in carcere

Subiva violenze sessuali da quando era piccola e infine proprio durante uno di quei rapporti ai quali era costretta è rimasta incinta: questa la terribile storia di una ragazzina, stuprata per anni dal proprio padre. Il fatto si è verificato in provincia di Brescia e sul caso stanno attualmente indagando gli agenti della Squadra Mobile.

Stando a quanto riferito fino ad ora dagli inquirenti, tutto è partito da una visita in ospedale. La minorenne accusava forti dolori addominali e per questa ragione la madre l'aveva accompagnata in pronto soccorso. Nel corso della visita medica è emersa la terrificante verità: la giovane era incinta. A seguito delle domande poste dal personale sanitario è venuta fuori l'agghiacciante vicenda. La ragazzina ha spiegato di essere da tempo oggetto delle attenzioni perverse e morbose del padre. L'orco la obbligava a subire atti sessuali da quando era bambina. Prima l'avrebbe soggiogata, poi sarebbe passato ai palpeggiamenti, infine sarebbero arrivati i rapporti completi. Proprio durante uno di questi rapporti sarebbe arrivata la gravidanza.

I medici hanno quindi fatto scattare i protocolli del caso e si sono immediatamente rivolti all'autorità giudiziaria, che ha fatto partire le indagini. L'incarico è stato affidato agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia.

Su richiesta della procura della Repubblica, il gip ha emanato un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'uomo, un cittadino straniero di origini bengalesi. Il soggetto è stato arrestato e condotto dietro le sbarre della casa circondariale di Canton Mombello, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà difendersi da accuse pesantissime: violenza sessuale aggravata e incesto.

La storia di questa ragazzina riporta alla memoria l'orrore che si compì nell'estate del 2024 fra le mura di un centro

d'accoglienza di San Colombrano, nella frazione di Collio, in Valtrompia. Anche in quella circostanza un bengalese di 29 anni stuprò una bambina di 10 fino a metterla incinta. Lo straniero è stato condannato a 5 anni di reclusione.