Lotto, vittoria record da 4 milioni di euro: ecco dove sono stati vinti

La Dea della fortuna ha sorriso a Bologna e lo ha fatto nel miglior modo possibile. La vincita registrata nel capoluogo emiliano è la più alta dell’intera storia del Lotto. Si tratta della bellezza di 4 milioni e 241mila 160 euro. La somma più sostanziosa da quando esiste il Lotto è stata vinta giocando una schedina da appena 5 euro.

Il fortunatissimo giocatore ha indovinato 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina, tutti sulla ruota di Milano, utilizzando l'opzione Lottopiù, che prevede dei moltiplicatori di vincita. I numeri d’oro, e questa volta il senso è letterale e non metaforico, sono 12-15-39-71-75. Che, tradotti secondo la smorfia napoletana, hanno un significato particolare. Il 12, secondo la smorfia napoletana, è il soldato. Il 15 il ragazzo. Il 39 l’impiccato. Il 71 l’uomo meschino. Il 75 è un grande classico: Pulcinella, la maschera porta fortuna napoletana. L’identikit del giocatore più fortunato della storia del Lotto è ancora un mistero. Il biglietto vincente è stato venduto la tabaccheria in piazza Medaglie d'Oro, in Stazione Centrale. Si tratta molto probabilmente di un turista, di un viaggiatore e quasi sicuramente non di un bolognese.

Intanto, sempre nella giornata di ieri giovedì 8 maggio, la fortuna ha colpito anche la Campania, dove sono state centrate tre vincite da 64.350 euro totali: 27.850 a Marano di Napoli con sei ambi, quattro terni e una quaterna; 22.

500 euro a Napoli con un terno e 14mila sempre nel capoluogo grazie a tre ambi e un terno. Stessa combinazione in Molise, con la vincita di 29.500 euro a Bojano (Campobasso). L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 10,2 milioni di euro, per un totale di 489,9 milioni di euro da inizio 2025.