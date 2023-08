Lutto per Giuseppe Conte: morto il padre 93enne dell’ex premier

Un grave lutto ha colpito stamattina il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il padre Nicola è morto all’età di 93 anni e a darne notizia è stato il vice presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, che ha brevemente interrotto le votazioni degli odg alla delega fiscale per avvertire i deputati. “Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto – ha detto – la perdita del padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai familiari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell'assemblea” . Il cordoglio dei colleghi è stato unanime. Nicola Conte, per anni segretario comunale di San Giovanni Rotondo, poche volte è apparso in pubblico. Al leader del Movimento 5 Stelle sono giunte le condoglianze dell’intero mondo politico, a partire dal presidente del consiglio Giorgia Meloni.

La difesa in Tv

Il padre dell’avvocato ed esponente politico dei pentastellati salì agli onori della cronaca quando, nel 2018, nel corso di un’intervista televisiva al Tg2 difese a spada tratta il figlio dichiarando che aveva commesso un grave errore a scendere in campo per assumere l’incarico di presidente del consiglio dei ministri. “Se tutto naufraga io sono felice – affermò allora Nicola Conte – perché mio figlio è molto occupato, non soltanto perché fa il professore ma perché Giuseppe ha tanti altri incarichi che avrebbe trascurato nel corso degli anni. Non era il momento per lui di entrare in politica, forse lo ha fatto per troppa ambizione. Non c’erano le condizioni ideali per accettare un incarico del genere, gli avevano promesso di fare il ministro della Pubblica amministrazione, andava bene per lui” .

Chi era Nicola Conte

Il leader dei Cinque Stelle aveva un rapporto speciale con il padre, reso solido dalla sua terra d’origine, il Foggiano e la Puglia, dove è tornato più di una volta negli anni in cui è stato premier e durante il periodo della campagna elettorale. Nicola Conte, originario di Cerignola, dove è nato e cresciuto, da segretario comunale ha poi girato diversi Comuni della parte settentrionale della Puglia. Quando l’ex premier aveva solo 4 anni, il padre lo portò insieme alla famiglia a Candela, per poi trasferirsi in maniera definitiva, dopo un lungo girovagare, a San Giovanni Rotondo, ultima destinazione lavorativa.