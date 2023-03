Va a vedere la partita anche se è in malattia. Il giudice evita il licenziamento

Un operaio toscano era stato licenziato per essere andato a vedere Fiorentina Juventus allo stadio Artemio Franchi nonostante all'azienda per cui lavora avesse presentato un certificato medico per malattia. Eppure, Giorgio Rispoli, giudice, si è pronunciato in suo favore.Risale tutto allo scorso maggio quando l'operaio presenta un certificato medico per lombocruralgia, più comunemente detta sciatalgia. Vale a dire che l'uomo ha problemi alla schiena che gli impediscono di lavorare. Nonostante questo, però, riesce a mettersi al volante, guidare fino a Firenze e con un amico recarsi allo stadio per vedere, come detto precedentemente, Fiorentina-Juventus, vinta dai viola per 2-0. Partita che regalerà loro la qualificazione europea. Alcuni testimoni, stando a quanto riporta la Repubblica, assicurano di averlo visto " allegro ", in " perfette condizioni " e soprattutto " senza nessuna sofferenza apparente ". Al termine del permesso si presenta a lavoro e dopo breve tempo viene licenziato perché l'azienda è venuta a sapere del suo essersi recato all'Artemio Franchi per la partita.

Il reintegro

Il giudice si è però espresso in favore dell'operaio per ben due volte. La prima lo scorso novembre quando Rispoli aveva dato ragione al lavoratore imponendo il suo reintegro e l'aggiunta delle mancate retribuzioni e dei contributi per i 5 mesi trascorsi da quando gli era stato tolto il lavoro. Mentre la seconda e ultima volta quando ha respinto il ricorso del datore di lavoro. In questo modo viene anche azzerato il dibattito sulle circostanze come la data di acquisto del biglietto o la mancata querela di falso contro il certificato.

"La partita non richiede sforzi"