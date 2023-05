Maltempo in Emilia-Romagna, 9 vittime: segui gli aggiornamenti

Sono drammatiche le immagini che arrivano dall'Emilia-Romagna, vessata da un'ondata di forte maltempo che non accenna a placarsi. Il bilancio delle terribili conseguenze continua ad aumentare, con nove persone decedute e molti dispersi. Tanti anche i danni riportati a case, veicoli e infrastrutture. Migliaia le persone evacuate a causa delle strutture allagate, diretta conseguenza dei fiumi esondati.

La prima vittima accertata è stata a Forlì, ed è annegata mentre si trovava al piano terra della sua abitazione sita nei pressi degli argini del fiume Montone. La seconda è un 70enne di Cesena. La terza vittima, invece, è stata rinvenuta a Cesenatico. Un altro drammatico decesso si è poi verificato tra Solarolo e Castel Bolognese, in provincia di Ravenna: la vittima era intrappolata nella sua auto. La quinta persona scomparsa è stata segnalata dalla protezione civile di Ronta di Cesena, a cui stamani si sono aggiunti altri quattro decessi: un uomo di Casale di Calisese, una donna di Cesena (moglie del 70enne) e altre due vittime di cui non è stata ancora resa nota l'identità.

Oltre al dolore per le morti, sono tante le persone ancora da cercare (900 i dispersi in Emilia Romagna). Proseguono, intanto, gli interventi dei soccorsi, una sfida contro il tempo per aiutare più persone possibili. Sono più di 600 i vigili del fuoco impegnati solo nella provincia di Forlì-Cesena. A Faenza, nella notte, è esondato il Lamone. In diverse zone urbane è saltata la corrente elettrica e si sono interrotte le comunicazioni.

Stamani Autostrade ha fatto sapere di aver dovuto chiudere alcuni tratti della A14.

42 Comuni coinvolti, 10mila sfollati

Questa mattina Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, ha presentato un sommario resoconto della situazione nel corso di una conferenza stampa. " Attualmente i Comuni coinvolti dall'alluvione sono 42, quindi un territorio molto esteso che va da Bologna a Rimini" , ha dichiarato. "In questo momento confermiamo più o meno 10mila sfollati di cui 2.600 all'interno delle palestre: per noi questo momento di accoglienza deve essere un momento temporaneo, non possiamo pensare che le popolazioni permangano all'interno delle palestre" .

Priolo ha poi spiegato che in queste ore Enel sta cercando di ripristare il prima possibile l'elettricità in tutte quelle aree rimaste al buio. Le abitazioni devono essere alimentate il prima possibile. Attivato anche il coordinamento nazionale di Anci, " perché dobbiamo mettere in campo l'assistenza tecnica amministrativa per tutti i Comuni".

Al momento non preoccupano le piogge dei prossimi giorni, ma permane l'allerta, perché si temono frane e smottamenti. " Particolarmente critica permane la situazione delle popolazioni dell'appennino Forlì Cesena dove ci sono frazioni isolate" , ha proseguito.

La situazione delle strade

" Abbiamo 250 strade chiuse, coinvolte a vario titolo da frane ", ha aggiunto la vicepresidente Priolo. Autostrade ha fatto sapere di aver chiusto temporaneamente al traffico alcuni tratti della A14.

Paura nel Ravennate

Parecchie zone di Cervia (Ravenna) sono allagate, specialmente l'area delle Saline, Malva nord. Le maggiori criticità sono causate dalla rottura dell'argine del Savio a Castiglione e dell'ingressione a San Martino in Strada. A causa del maltempo e dell'esondazione, le principali vie di accesso e molte strade cittadine sono chiuse.

Famiglie senza elettricità

Alle 10.30, rilevazioni Enel, si sono contenate oltre 27mila persone senza energia elettrica in tutta l'Emilia-Romagna. La società elettrica ha messo in campo una task force di 700 tecnici resa disponibile grazie a E-Distribuzione.

A lavoro 4 elicotteri, con 170 gruppi elettrogeni e 4 power station per poter fornire alimentazione di emergenza.

Il numero verde

La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo ha dichiarato che, a partire da stasera, sarà disponibile un numero verde dedicato all'emergenza, in modo che le persone possano parlare con qualcuno e avere tutte le informazioni necessarie.

Bonaccini ringrazia il Governo

Durante la sua conferenza stampa, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha ringraziato il Governo e lo Stato italiano per la vicinanza. "Siamo in contatto con diversi ministeri per mettere in campo tutti gli strumenti che servono per ripartire, ma adesso dobbiamo riuscire a mettere in sicurezza fino all'ultima persona possibile. Sarà un lavoro gigantesco, ma prima pensiamo alle persone".

Il Governo, ha annunciato Bonaccini, ha stanziato altri 20milioni di euro per aiutare la popolazione, oltre a quelli già donati.

La macchina della solidarietà

Tante le forze in campo per gestire questa situazione di estrema emergenza e prestare soccorso alla popolazione. La Caritas ha messo a disposizione alloggi e letti. 10 squadre sono partite dalla provincia di Treviso. Non mancheranno i professionisti del servizio droni e del servizio di controllo frane in Appennino.

Quasi 4 mila i volontari che si sono proposti dopo l'appello lanciato ieri dal Comune di Bologna nella serata di ieri. Già da oggi le persone che hanno aderito, verranno contattate e indirizzate a seconda delle necessità.

Tante le donazioni, grandi e piccole, per sostenere chi si trova in difficoltà. Recente quella di Ferrari, come annunciato dal governatore Bonaccini. "La Ferrari donerà un milione di euro. Lo voglio dire come esempio, ma abbiamo contezza di tanti cittadini che voglio donare e anche chi dà un solo euro deve essere ringraziato ".

Il dolore di papa Francesco

Il popolo dell'Emilia-Romagna è nei pensieri del pontefice, ed ha inviato un telegramma di cordoglio. Il papa, riporta Agi, "assicura fervide preghiere di suffragio per i defunti esprimendo cordoglio ai familiari, invoca da Dio conforto per i feriti e consolazione per quanti soffrono conseguenze per la grave calamità".

La situazione maltempo altrove

Disagi e allagamenti anche a Pescara (Abruzzo) e in provincia. Le piogge di queste ultime ore stanno mettendo a dura prova il territorio. Problemi in particolar modo a Montesilvano, dove tante strade sono state invase dall'acqua e si sono verificati allagamenti in alcune abitazioni. In difficoltà anche Città Sant'Angelo, dove il torrente Piomba è esondato. Al momento in Abruzzo sono monitorati sette fiumi.

Preoccupa la situazione anche in Campania, con allerta meteo gialla fino alle 21 di oggi.