Maltempo in Veneto: agricoltura devastata e feriti. Un giovane in prognosi riservata

Anche il Veneto, come la Lombardia, è nella morsa del maltempo e il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza. Nelle ultime ore, forti temporali hanno causato gravi danni in varie parti della regione. Colpita anche la rete elettrica, con disagi a privati e aziende. Seimila persone sono rimaste senza corrente elettrica in provincia di Verona e duemila nel Trevigiano. Il nubifragio ha causato 35 feriti, uno di loro è grave. Si tratta di un sedicenne di Zimella, in provincia di Verona, sottoposto a intervento chirurgico per trauma toracico e tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Borgo Trento. La scorsa notte il ragazzo era in sella alla sua moto quando, improvvisamente, si è trovato la strada sbarrata da un albero divelto dal forte nubifragio e, cercando di scansarlo, è caduto sull’asfalto fino a urtare con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Oltre a lui, 7 persone sono in codice giallo, 27 in codice verde.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un bollettino nel quale viene dichiarata l'allerta gialla sul bacino idrografico dell’Alto Piave (Belluno) e arancione su tutto il resto del territorio, dalle 14 alla mezzanotte di oggi. Si prevedono nuovi rovesci e temporali già nella tarda serata. Intanto si contano i primi danni al territorio causati dalla grandine. Distrutte abitazioni, tetti, automobili e azzerate le coltivazioni. “Il Veneto questa notte e nelle prime ore della mattina è stato ‘bombardato’”, sottolinea in una nota il governatore Zaia.

“Non si dica che si tratta di fenomeni estivi, da mettere in conto: ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune”. E ancora: “La nostra agricoltura è devastata. Ho chiesto al ministro Lollobrigida che venga riconosciuto lo stato di calamità, nella speranza che a livello nazionale il governo possa adottare misure di sostegno alle aziende colpite dal maltempo, con eventuali interventi di moratoria nei pagamenti e nella fiscalità", conclude Zaia.

Disagi anche alle linee ferroviarie, interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova. Secondo le Ferrovie dello Stato la mole di persone da trasportare è talmente elevata che non sarà possibile compensare il loro trasporto con servizi bus.