Marocchino accoltella e picchia la sua ex: choc a Bologna

Momenti di terrore a Bologna dove si è consumata l’ennesima aggressione ai danni di una donna. Una cinquantenne, dopo essere stata brutalmente aggredita da un uomo, è in pericolo di vita. Il suo nome Redouane Ennakhali e non aveva il permesso di soggiorno. Il motivo è presto detto: per due volte gli era stato negato a causa dei suoi precedenti penali. Il rimpatrio non era ancora avvenuto a causa di alcuni ricorsi ancora pendenti. Lui, probabilmente il suo ex fidanzato o attuale compagno, è un cittadino marocchino di 44 anni. Ora è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile e si trova in carcere alla Dozza.

Le condizioni di salute dell’uomo sono instabili. Il 44enne - con il quale la donna in passato aveva avuto una relazione - è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile per tentato omicidio. Ma, prima dell’arresto, era stato rintracciato nei pressi della casa, in stato di alterazione psicofisica, mentre continuava a ripetere di aver ucciso la donna. Sua moglie o ex moglie, invece, anche lei cittadina marocchina di 50 anni, è stata trovata in un lago di sangue con ferite da taglio e diversi colpi al capo. Immediato il trasporto all'ospedale Maggiore in codice 3: le sue condizioni, però, sono peggiorate e ora si trova in Rianimazione. Insomma, la donna sta lottando tra la vita e la morte a causa di questa aggressione.

I motivi sono ancora da chiarire. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe precipitato a casa della donna a bordo della sua auto; a tutta velocità, avrebbe colpito la vettura della donna parcheggiata sotto casa.

Poi sarebbe entrato in casa sfondando la porta e avrebbe iniziato l’aggressione. Dalle prime indagini fatte pare che negli ultimi tempi vi siano state molte discussioni legate alla volontà dell’uomo di tornare a un legame stabile, con un rifiuto netto da parte della donna.