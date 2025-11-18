Maxi operazione dei carabinieri contro la mafia nigeriana: cosa facevano i 20 arrestati

Dalle prime ore di questa mattina è scattata una vasta operazione dei carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale. Il cuore dell’intervento si è concentrato nel capoluogo berico, ma l’azione si è estesa anche alle province venete limitrofe, oltre che a quelle di Frosinone e Viterbo. L’attività, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, ha previsto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone. Si tratta – secondo gli investigatori – di un’importante cellula di mafia nigeriana radicata a Vicenza e con ramificazioni in diverse aree del Paese.

Un dispiegamento di forze imponente

Per portare a termine i provvedimenti, i carabinieri hanno mobilitato un dispositivo straordinario: 300 militari provenienti da tutta la regione Veneto, affiancati dai reggimenti Lombardia ed Emilia-Romagna. Impiegate anche le Squadre di intervento speciale dei reggimenti 7° Trentino Alto Adige, 13° Friuli Venezia Giulia e del 4° Battaglione Veneto. Al dispositivo si sono aggiunte l’aliquota di pronto intervento del comando provinciale di Padova, le unità cinofile antidroga e un elicottero del 14° Elinucleo di Belluno, fondamentale per il supporto aereo durante le operazioni.

Perquisizioni a tappeto in tutta Italia

Parallelamente all’esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate decine di perquisizioni domiciliari. Gli inquirenti puntano a raccogliere ulteriori elementi investigativi utili a delineare l’intera rete criminale, ricostruirne le attività e circoscriverne i canali di reclutamento e finanziamento.

Obiettivo: disarticolare il sodalizio criminale

L’inchiesta, sviluppata nell’ambito di un’indagine pluriennale, mira a disarticolare completamente l’organizzazione, che sarebbe attiva – secondo l’accusa – in traffici illeciti con rilevanza nazionale.

L’operazione rappresenta uno dei più vastidegli ultimi mesi nel Nord Italia, sottolineando la costante attenzione della Dda di Venezia nei confronti delle cellule etniche criminali radicate nel territorio. Le autorità hanno fatto sapere che ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore, al termine delle attività ancora in corso.