La messa è in ritardo e il prete viene picchiato in chiesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Le immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza della chiesa Maria Immacolata di Maddaloni, in provincia di Caserta, sono sconvolgenti. Un uomo di 42 anni, a causa di un ritardo nella celebrazione della messa da parte di don Eduardo Santo, si è alzato dai banchi e ha colpito il sacerdote con un pugno in pieno volto. Nonostante sull'episodio sia sceso un velo di strettissimo riserbo, il video immortalato dalle telecamere ha iniziato a girare prima sugli smartphone e poi sui social, scatenando la polemica per un atto di violenza gratuito.

Stando alle prime ricostruzioni, l'episodio si è registrato mentre don Santo stava distribuendo l'eucarestia. L'aggressore era già in chiesa per assistere alla messa successiva, in suffragio di un defunto, ma la dilungazione dei tempi di quella precedente l'ha fatta inevitabilmente slittare. A quel punto, il 42enne ha deciso di punire il prete. Il parroco è stato colpito in maniera così violenta da sbattere la testa mentre cadeva, fortunatamente senza riportare gravi ferite.

Sono stati i fedeli a impedire che potesse trasformarsi in qualcosa di più serio, accorrendo all'altare per fermare l'aggressore, che è stato successivamente identificato dai carabinieri. L'informativa è stata già trasmessa agli organi giudiziari che decideranno il da farsi, mentre il parroco ha preferito non commentare l'episodio, chiudendosi nel silezio.

" L'aggressore è stato perdonato invitiamo a pregare per chi ha compiuto quel gesto che testimonia un momento di fragilità e bisogno di misericordia ", hanno commentato i collaboratori della parrocchia. " Certe scene di aggressione e vandalismo fanno male al cuore. È da due anni che chiediamo il turno serale della Polizia locale. Non saremo mai una città normale se di sera bisogna blindarsi e la mattina fare i conti con i danneggiamenti dei soliti ignoti ", sono state le parole di Peppe Vigliotta, ex coordinatore cittadino di Riscossa Maddaloni.

Proprio per contrastare possibili episodi di violenza che potrebbero verificarsi a Maddaloni nei mesi estivi, è stata disposta la sospensione della pausa tra i turni degli agenti di polizia locale, che da maggio a ottobre saranno incostante sul territorio dalle 8 alle 20.