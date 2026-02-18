Leggi il settimanale
Nazionale |L'attentato alla sicurezza

Pietre sui binari, così l'antagonista sabotava i treni. Ecco chi è

Il 20enne è ora accusato di attentato alla sicurezza. L'arresto è avvenuto ieri sera a Castel San Pietro: in casa aveva materiale che lo riconducono all'area anarchica e antagonista

I carabinieri hanno arrestato un 20enne, nel Bolognese, mentre metteva pietre sui binari. Lo anticipa il Tg1 sui social. A casa del fermato sarebbe stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista.

Secondo quanto apprende l'ANSA, l'arresto è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro, in provincia,

in un tratto dove i carabinieri sarebbero intervenuti sulla base di una segnalazione. L'accusa è attentato alla sicurezza dei trasporti. L'attività di indagine è coordinata dalla Procura diretta dal procuratore Paolo Guido

