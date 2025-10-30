Milano Home, i negozi accendono le luci delle città

Milano Home, la manifestazione dedicata al mondo della casa e dell’abitare, che tornerà in Fiera Milano dal 22 al 25 gennaio 2026 ed è un punto di riferimento centrale per il retail specializzato, sottolineato dal claim “your way of living”, si prepara a declinare un’edizione che guarda decisamente al futuro e ai cambiamenti in atto nelle abitudini di acquisto mettendo al centro il valore del negozio come luogo di incontro, esperienza, identità e cultura nelle città contemporanee e lancia un messaggio preciso al mondo dei negozi specializzati che devono avere sempre di più la capacità e la consapevolezza di “accendere le luci sulle città”.
Così la manifestazione organizzata da Fiera Milano, in collaborazione con GeFi- Gestione Fiere, tra sfide globali e trasformazioni locali, cerca nuove direzioni per crescere e rinnovarsi in un mercato in continua evoluzione, promuovendo il concetto di Human Retail, ovvero un modello che mette al centro l’esperienza umana autentica fondato su qualità, saper fare, centralità delle persone.Luogo dove produzione, distribuzione e pubblico incontrano i valori dell’artigianalità, della sostenibilità e della creatività che diventano strumenti di relazione e di identità. Un luogo dove la rete dei negozi italiani incontra buyer, designer, produttori, visitatori professionali provenienti da tutto il mondo.
Il negozio specializzato come luogo capace di accendere luci sulla città è infatti, e dovrà esserlo ancora di più, guardando non tanto al “consumatore” quanto alla “persona” che vi entra per fare acquisti - con attenzione particolare alla generazione Z - perché non è solo uno spazio di vendita, ma uno spazio di relazione, di ascolto, di identità dove raccontare storie e vivere esperienze. Perché per tornare a essere centrale nel territorio, deve saper guardare oltre il prodotto e accogliere chi, vista la vetrina fisica ma anche quella online, entra con curiosità ed è pronto al dialogo per scoprire non solo i prodotti e la loro storia ma anche quella del negozio che così assume il ruolo di presidio culturale, sociale e umano se racconta sé stesso, e non soltanto ciò che vende.
Tema chiave spiegato da Emanuele Guido, head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano con Gaia Monfrini, Interior stylist e Home stager e Ilaria Apolloni, Gift & event planner, Bon ton & etiquette expert. “La fiera è il luogo per eccellenza dove persone con idee diverse si incontrano e dialogano in modo diretto e concreto. Il nostro obiettivo è creare connessioni che generino valore, stimolino nuovi progetti e offrano ai negozi e alle aziende strumenti per crescere. Milano Home vuole essere questo: un ecosistema positivo che aiuta il settore a orientarsi, a confrontarsi e a costruire il proprio futuro - dice Emanuele Guido -. Home 2026 si consolida come punto di connessione tra locale e globale, un luogo dove la rete dei negozi italiani incontra buyer, designer e produttori provenienti da tutto il mondo. Visione partita da quello che è emerso da oltre 30 incontri con operatori italiani ed europei per analizzare lo stato dell’arte e le prospettive di crescita del retailer che torna protagonista perché Home ha la capacità di intercettare i linguaggi del presente e trasformarli in esperienze per i professionisti del futuro”.
Scenario in cui si colloca l’attività organizzata con una rete di brand, esperti del settore, agenti e consulenti per brand di design e home décor che operano in Italia, in Europa e nei principali mercati internazionali, per individuare i buyer più innovativi e qualificati per l’offerta espositiva della manifestazione stabilendo connessioni concrete tra espositori e retailer: buyer che dall’Italia saranno il 54%, Europa 20%, dal Nord Africa 4%, dal Medio Oriente 8%, dal Nord America 7% e dall’ Asia 7%.
VIAGGIO FRA STILI E ISPIRAZIONI
Il percorso espositivo di Milano Home si articolerà attraverso quattro padiglioni tematici – Elements, Vibes, Mood e Taste – che rappresentano universi di stile e ispirazione: dall’home décor alla profumazione, dal tessile alla tavola, ogni area è un laboratorio di idee dove la creatività incontra la ricerca di materiali, forme e sensazioni. La casa come spazio di relazione e il retail come motore di cultura, innovazione e bellezza diffusa.
Vibes è il padiglione dedicato al tessile e alla decorazione, dove texture, materiali e colori definiscono le nuove tendenze dell’abitare e suggeriscono percorsi sensoriali per rinnovare gli spazi domestici. Qui troveremo nomi storici della grande tradizione tessile italiana, assieme a brand dalle interpretazioni più moderne.
Mood esplora il mondo del gift, del concept store e dell’oggettistica, con proposte che uniscono creatività, design e lifestyle per un pubblico sempre più attento all’esperienza d’acquisto. Protagonisti di quest’area gli accessori che portano colore e fantasia negli spazi quotidiani e oggetti ironici e sostenibili, pensati per un nuovo modo di abitare.
Elements racconta l’incontro tra design e alto artigianato proponendo una selezione di brand e botteghe che trasformano la materia in racconto: ceramica, legno, vetro, metallo e carta diventano strumenti di identità e ricerca estetica delle collezioni qui esposte: filo conduttore la maestria artigianale espressa attraverso il gesto e la materia.
Taste celebra la tavola e la cucina, proponendo oggetti, utensili e accessori che uniscono estetica e funzionalità, con un’attenzione crescente alla convivialità e alla cultura del cibo come esperienza condivisa. Dai brand affermati agli emergenti, il comune denominatore è innovazione, qualità e autenticità per oggetti destinati a popolare le nostre case con brio ed eleganza.
AREE E PROGETTI SPECIALI
Nei padiglioni di Milano Home tornano le aree speciali dedicate alla valorizzazione di lavorazioni d’eccellenza e prodotti particolarmente originali e innovativi. The Green Circle è dedicato all’innovazione sostenibile e ai nuovi materiali mentre Manifatture in Scena è il palcoscenico per le grandi manifatture europee. Nove Botteghe+6 è invece la vetrina del saper fare artigianale contemporaneo e Agorà mette in mostra la bottega 4.0 all’interno della quale convive l'artigianato d’autore e il design contemporaneo. Infine Brand Power si propone come “fiera nella fiera” dedicata al mondo del promozionale, dell’incentive e delle strategie di marca per la fidelizzazione. Non solo, tre nuovi progetti speciali valorizzano temi e tendenze emergenti: Bau House, percorso dedicato al mondo pet; GourMeet, mette al centro un'offerta selezionata di cibi confezionati di alta gamma e Scandinavian Mood, celebra lo stile nordico contemporaneo. (Tutte le informazioni su milanohome.fieramilano.it)