Milano Home, i negozi accendono le luci delle città

Milano Home, la manifestazione dedicata al mondo della casa e dell’abitare, che tornerà in Fiera Milano dal 22 al 25 gennaio 2026 ed è un punto di riferimento centrale per il retail specializzato, sottolineato dal claim “your way of living”, si prepara a declinare un’edizione che guarda decisamente al futuro e ai cambiamenti in atto nelle abitudini di acquisto mettendo al centro il valore del negozio come luogo di incontro, esperienza, identità e cultura nelle città contemporanee e lancia un messaggio preciso al mondo dei negozi specializzati che devono avere sempre di più la capacità e la consapevolezza di “accendere le luci sulle città”.

Così la manifestazione organizzata da Fiera Milano, in collaborazione con GeFi- Gestione Fiere, tra sfide globali e trasformazioni locali, cerca nuove direzioni per crescere e rinnovarsi in un mercato in continua evoluzione, promuovendo il concetto di Human Retail, ovvero un modello che mette al centro l’esperienza umana autentica fondato su qualità, saper fare, centralità delle persone.

Luogo dove produzione, distribuzione e pubblico incontrano i valori dell’, dellae dellache diventano. Un luogo dove la rete dei negozi italiani incontra buyer, designer, produttori, visitatori professionali provenienti da tutto il mondo.

Ilcome luogo capace di accendere luci sulla città è infatti, e dovrà esserlo ancora di più, guardando non tanto al “consumatore” quanto alla “persona” che vi entra per fare acquisti - con attenzione particolare alla generazione Z - perché non è solo uno spazio di vendita, ma unodove raccontare storie e vivere esperienze. Perché per tornare a essere centrale nel territorio, deve sapere accogliere chi, vista la vetrina fisica ma anche quella online, entra con curiosità ed è pronto al dialogo per scoprire non solo i prodotti e la loro storia ma anche quella del negozio che così assume il ruolo di presidio culturale, sociale e umano se racconta sé stesso, e non soltanto ciò che vende.

Tema chiave spiegato da, head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano con, Interior stylist e Home stager e, Gift & event planner, Bon ton & etiquette expert. “La fiera è il luogo per eccellenza dove persone con idee diverse si incontrano e dialogano in modo diretto e concreto. Il nostro obiettivo èche generino valore, stimolino nuovi progetti e offrano aie allestrumenti per crescere. Milano Home vuole essere questo: un ecosistema positivo che aiuta il settore a orientarsi, a confrontarsi e a costruire il proprio futuro - dice-. Home 2026 si consolida come, un luogo dove. Visione partita da quello che è emerso da oltre 30 incontri con operatori italiani ed europei per analizzare lo stato dell’arte e le prospettive di crescita del retailer che torna protagonista perché Home ha la capacità di ie trasformarli in”.Scenario in cui si colloca l’attività organizzata con unadi brand, esperti del settore, agenti e consulenti per brand di design e home décor che operano in Italia, in Europa e nei principali mercati internazionali, perper l’offerta espositiva della manifestazione stabilendotra: buyer che dall’Italia saranno il 54%, Europa 20%, dal Nord Africa 4%, dal Medio Oriente 8%, dal Nord America 7% e dall’ Asia 7%.

Il percorso espositivo di Milano Home si articolerà attraversotematici –– che rappresentano universi di stile e ispirazione: dall’alla, dalalla, ogni area è un laboratorio di idee dove la creatività incontra la ricerca di materiali, forme e sensazioni. La casa come spazio di relazione e il retail come motore di cultura, innovazione e bellezza diffusa.s è il padiglione dedicato ale alla, dove texture, materiali e colori definiscono le nuove tendenze dell’abitare e suggeriscono percorsi sensoriali per rinnovare gli spazi domestici. Qui troveremo nomi storici della grande tradizione tessile italiana, assieme a brand dalle interpretazioni più moderne.esplora il mondo del, dele dell’, con proposte che uniscono creatività, design e lifestyle per un pubblico sempre più attento all’esperienza d’acquisto. Protagonisti di quest’area gliche portano colore e fantasia negli spazi quotidiani e oggetti ironici e sostenibili, pensati per un nuovo modo di abitare.racconta l’incontro traproponendo una selezione di brand e botteghe che trasformano la materia in racconto: ceramica, legno, vetro, metallo e carta diventano strumenti di identità e ricerca estetica delle collezioni qui esposte: filo conduttore la maestria artigianale espressa attraverso il gesto e la materia.celebra lae la, proponendo oggetti, utensili e accessori che uniscono estetica e funzionalità, con un’attenzione crescente alla convivialità e alla cultura del cibo come esperienza condivisa. Dai brand affermati agli emergenti, il comune denominatore è innovazione, qualità e autenticità per oggetti destinati a popolare le nostre case con brio ed eleganza.