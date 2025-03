Minacce, botte e inseguimenti: troupe di Fuori dal Coro aggredita dai rom

Ascolta ora 00:00 00:00

Il livello della violenza è sempre più alto. Le minacce sono sempre più gravi e, come se non bastasse, gli insulti risultano sempre più sprezzanti. La troupe della trasmissione televisiva 'Fuori del coro' di Rete 4, condotta da Mario Giordano, è stata accerchiata, minacciata, aggredita e inseguita nel corso di un servizio sui nomadi sinti. L’unica “colpa” dei giornalisti presenti è quella di aver posto delle domande ai rom che abitano nella frazione San Giovanni di Ivrea abitando in villette la cui costruzione è ritenuta del tutto abusiva

Quando provi a fare qualche domanda al capo del campo rom vicino ad #Ivrea che si è costruito la villa abusiva su un terreno di privati e finisce a minacce, botte e inseguimenti!



Il servizio di @deliamauro a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/XI9k7rmfpp

— Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 26, 2025

Le immagini, rese note durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, parlano chiaro. Alle prime domande la situazione è già caldissima. Nel video si vedono diversi rom che inseguono la troupe giornalistica. Uno di questi, addirittura, si avvicina al cameraman e gli sferra diversi colpi. Ad essere insultata, invece, è la giornalista Delia Mauro, che era alla guida del gruppo. L’inviata ha raccontato che un gruppo di residenti nelle villette della zona li ha costretti a scappare cercando di strappare la telecamera all'operatore, a cui hanno intimato di cancellare tutte le immagini girate fino a quel momento.

“Ma cosa stai facendo? Non si possono fare domande?”, incalza la reporte. Da qui la replica di uno dei residenti: “Molla, molla, muoviti”. “Lo stanno picchiando”, urla la gironalista. Nel video si vede un ragazzo sferrare un colpo in faccia al cameraman. Poi, a stretto giro, parte addirittura l’inseguimento. “Ci stanno inseguendo con la macchina”, spiega l’inviata. “Ci hanno accerchiati in uno spiazzo di un distributore. Sono scesi dalle auto e ci hanno affrontati. Anche gli uomini della sicurezza sono scesi e si sono messi davanti al mio veicolo per proteggermi.

Uno dei Della Garen ha preso una pietra e mi ha urlato di scendere, che voleva parlarmi”, ha spiegato la stessa Mauro intervistata da La Voce. Sul posto, per riportare la calma, sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina che non hanno adottato alcun provvedimento, in quanto si procede a querela di parte