"Non parteciperò". Così il generale Vannacci declina l’invito in Puglia

Il generale Roberto Vannacci, autore del libro Il Mondo al contrario, ha annunciato che non presenzierà alla kermesse di Affaritaliani "La Piazza-Il bene comune", prevista domenica 27 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. " Mi è stato fatto l'invito giorni fa per Ceglie Messapica. Non conoscevo bene la manifestazione e avevo inizialmente dato una disponibilità di massima. Poi, vedendo che è una manifestazione che pur essendo promossa da associazioni ha una connotazione politica, ho deciso di declinare l'invito. Mi riservo di comunicare la cosa agli organizzatori ", ha spiegato il graduato.

Niente presenza in Puglia, quindi, per lui, che presenterà il suo libro per la prima volta il 9 settembre in Versilia, per poi prevedere un altro appuntamento alcuni giorno. " Ma le sto ancora valutando, visto il clamore mediatico ", ha aggiunto. Schietto e diretto come ha dimostrato di essere fino a questo momento, non si è nascosto dietro giustificazioni di facciata o diplomatiche per spiegare le ragioni per le quali ha deciso di non presentarsi a Ceglie Messapica. Ma proprio nella località pugliese si erano sollevate polemiche nelle scorse ore, quando Vannacci sembrava propenso a partecipare.

Raggiunto dall'AdnKronos, ha aggiunto: " Quando ho capito che la manifestazione, pur non configurandosi come un'attività politica in senso stretto, poteva essere caratterizzata anche come un'attività politica, ho deciso di non mischiarmi: il mio libro non ha alcun carattere politico e quindi ma ne tengo fuori ". Il generale ha spiegato all'agenzia: " Io partecipo a tutte quelle attività in cui si parla del mio libro, che è un'esternazione di pensieri e opinioni fatte da un libero cittadino ma mi astengo da qualsiasi partecipazione ad arene politiche o ad arene che possano comunque essere interpretate come tali ".