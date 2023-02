La moglie del tennista e quel brutto presentimento: "I cellulari squillavano a vuoto"

" Nessuno mi ha informata, nessuno, tutti i cellulari squillavano a vuoto ". È dilaniata dal dolore Barbara Carota, la moglie di Andrea Silvestrone, il tennista morto assieme ai due figlioletti di 8 e 13 anni nel drammatico incidente sulla A14, all'interno della galleria di Grottammare (nella provincia di Ascoli Piceno), sabato mattina. La donna, che lavora come operatrice socio-sanitaria in una clinica privata nella zona di Pescara, ha appreso la notizia della tragedia da internet. " Avevo un brutto presentimento, pensavo a Nicole, Diego e Brando, allora quasi d'impulso ho digitato il nome di mio marito Andrea insieme alla parola incidente su un motore di ricerca e ho scoperto ciò che era successo ", racconta al telefono con la giornalista Mila Cantagallo de Il Gazzettino.

La notizia della tragedia

La vita di Barbara e della sua famiglia è stata stravolta in una manciata di minuti, attorno alle 10.30 di ieri mattina, quando è avvenuto lo schianto mortale tra la vettura di Andrea e un tir. Nell'incidente sono morti il marito e due figli, Nicole e Brando. Diego, il secondogenito della coppia, è sopravvisuto alla tragedia ma le sue condizioni restano critiche. " Cerco di avere notizie dall'ospedale, ma non è facile averne. - dice la donna - Forse mio figlio non è più in pericolo di vita, però non ne ho la certezza, ho poche e frammentarie informazioni, prego e spero che sia vero ". Poi la voce si spezza: " Non ce la faccio a parlare ".

