"Moglie di un politico salta la fila...". Lo sfogo di Luca Zingaretti

Prima l’esperienza nell’aeroporto di Fiumicino, poi la denuncia via social. Luca Zingaretti, attraverso i propri canali social ufficiali, ha deciso di esporsi su una vicenda vissuta personalmente che lo ha indignato e lo ha portato a chiedere un parere ai propri followers che lo seguono su Instagram e non solo. Il video è diventato subito virale e ora sta facendo il giro del web: ecco di cosa si tratta e da dove arriva l’indignazione dell’attore romano.

Ma facciamo un passo indietro. Attraverso una storia su Instagram, pubblicata dall'aeroporto di Fiumicino, Zingaretti ha raccontato per filo e per segno una storia che vede come protagonista la "moglie di un politico", che ha saltato la fila al check-in. Nessun nome e cognome: l’identità di questa persona è sconosciuta ma il fatto grave rimane. Una moglie di un politico, non curante della coda, ha potuto passare davanti a tutti in una corsia privilegiata.



"Oggi a Fiumicino ho assistito a una scena... Quando depositi i bagagli per partire, c'era la moglie di un politico nazionale che passava davanti a tutti con la scorta che gli ha detto 'prego, prego'. Ma non vi vergognate? Manco per andare in vacanza... vergognatevi". Una prepotenza che lo ha lasciato sgomento: "Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate?”, domanda Zingaretti rivolgendosi ai diretti interessati pur senza fare nomi.

Zingaretti rimprovera la scarsa professionalità sia della moglie del politico sia di chi l’ha fatto passare. Inquadrandosi con il suo telefono, maglietta bianca e zainetto in spalla, il popolare e amato attore e regista ha voluto denunciare l’accaduto cercando conforto tra i propri seguaci sui social.