“Morbida e gustosa”. Cruciani mangia la carne d’orso e scatena gli animalisti

L'integralismo di parte degli animalisti e, quindi, di una fetta di vegetariani e ancor più di vegani assume spesso connotati violenti e preoccupanti. L'ultima dimostrazione arriva dall'ennesima provocazione di Giuseppe Cruciani, che un po' ci gode a scatenare le reazioni esagerate di queste persone, che puntualmente ci cascano. Nelle scorse ore, il conduttore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui è attovagliato con alcuni amici davanti a quello che sembra essere un buon piatto di spezzatino. Già questo basterebbe per risvegliare gli istinti violenti dei più integralisti ma c'è un elemento in più che scatena la rabbia di vegetariani e vegani, perché quella carne nel piatto non è manzo e non è maiale, ma è orso.

È stato lui stesso a fare l'esegesi di quel video e, soprattutto, del piatto: " Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa: voto 10. Ma non vi agitate: prodotto acquistato in Slovenia, Paese civile, certificato e poi consumato in Friuli. Tutto regolare. Viva la libertà ". Niente di irregolare, quindi, per quanto concerne la filiera del consumo della carne, ma agli animalisti non va comunque bene. E verrebbe da chiedersi perché, se quello fosse stato un piatto di spezzatino di manzo, non ci sarebbero state così tante proteste. Qualche integralista sicuramente avrebbe tentato comunque l'assalto a Cruciani ma sicuramente non ci sarebbe stata una tale sollevazione popolare. Il manzo ha forse meno dignità di un orso? E se fosse stato maiale o pollo?