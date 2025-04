È morto Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Br

Ascolta ora 00:00 00:00

A 78 anni è morto Alberto Franceschini, ex esponente delle Brigate rosse, di cui è stato fondatore insieme a Renato Curcio e Margherita Cagol. A quanto si apprende il decesso sarebbe avvenuto lo scorso 11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

Nato a Reggio Emilia nel 1947, era figlio di un noto antifascista, Carlo, arrestato durante il Ventennio, e nipote di uno dei fondatori del Pci a Livorno. Giovanissimo si iscrisse alla Federazione dei giovani comunisti, da cui si distanziò per alcune diversità di vedute rispetto alla gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni: la goccia che fece traboccare il vaso fu nel 1969 a Rimini, durante un sit-in contro la Nato. Poco dopo lasciò anche il partito e, con altri emiliani, tra cui Lauro Azzolini e Prospero Gallinari, fondò il primo nucleo della lotta armata, che si unì poi a un gruppo milanese vicino a Renato Curcio. Le Br nacquero nel 1970.

Nel 1971, chiamato a svolgere il servizio militare, non si presentò e fu dichiarato renitente alla leva. Inizò in questo modo la sua clandestinità, iniziando le prime azioni sovversive del gruppo terroristico, prima con incendi di auto di alcuni dirigenti aziendali, poi con sabotaggi, infine alzando la posta con ferimenti e sequestri di persona.

Arrestato nel 1974, otto anni dopo si dissociò dalla lotta armata, avendo però ancora a carico alcuni reati di omicidio per i quali verrà condannato in via definitiva nel 1992. Fu condannato in via definitiva per diverse azioni terroristiche, a partire dall'assassinio di due esponenti del Movimento sociale italiano a Padova e il sequestro del giudice Mario Sossi, fatti entrambi entrambi nel 1974.

Nello stesso anno lasciò definitivamente

il carcere grazie ad alcuni benefici di legge, dopo aver scontato diciotto anni di detenzione. Da quel momento lavorò per una cooperativa dell'Arci occupandosi di immigrati, minori a rischio, tossicodipendenti e detenuti.