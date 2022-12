Morto Corrado Sforza Fogliani, ex presidente di Confedilizia

A quasi 84 anni (li avrebbe compiuti tra 5 giorni), è morto Corrado Sforza Fogliani, ex presidente della Confedilizia. Era presidente del centro studi di Confedilizia, del comitato esecutivo della Banca di Piacenza e presidente di Assopopolari. In passato per molti anni è stato anche vicepresidente dell'Abi.

"Addio, Presidente", ha scritto su Twitter Giorgio Spaziani Testa, suo successore alla guida di Confedilizia. Diverse le reazioni del mondo politico alla dipartita di Corrado Sorza Fogliani. Il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, ha espresso cordoglio per la scomparsa di Corrado Sforza Fogliani tramite una nota. I due si conoscevano molto bene e per il senatore di Forza Italia è una perdita umana e personale, oltre che professionale: " Apprendo con grande dolore la notizia della scomparsa dell'avvocato Sforza Fogliani. Nella sua attività alla guida della Confedilizia e nel mondo del credito ha sempre rappresentato un riferimento di saggezza e di esperienza. Con lui mi sono confrontato innumerevoli volte traendone importanti consigli circa la politica fiscale e la attività a tutela della casa e della proprietà edilizia ".

Maurizio Gasparri ha poi aggiunto: " L'avvocato Sforza Fogliani è sempre stato protagonista di un confronto concreto e rispettoso nei confronti delle istituzioni. A lui mi ha legato per lungo tempo una sincera amicizia ed una stima che voglio esprimere anche in questo momento così doloroso per la sua improvvisa scomparsa ".

Nato a Piacenza il 15 dicembre 1938, Corrado Sforza Fogliani è stato presidente della Banca di Piacenza dal 1986 al 2012. È poi rimasto nel Consiglio di amministrazione, che lo ha eletto presidente d'onore e nel Comitato esecutivo dell'Istituto, di cui è stato eletto presidente, carica che ha rivestito fino all'ultimo. Dal 1991 e per 25 anni è stato presidente di Confedilizia. Nel 2012 è stato, con decreto del Presidente della Repubblica, nominato Cavaliere del Lavoro.