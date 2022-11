Addio a Lorenzo: la mamma del 14enne aveva chiesto di scrivergli lettere

L'appello della madre commosse l'Italia, martedì è arrivata la notizia della sua morte. È grande il cordoglio per la morte di Lorenzo Bastelli, il giovane affetto dal sarcoma di Ewing. Ad annunciarlo, via Facebook, la madre Francesca Ferri. Una perdita che addolora non solo la comunità di Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna, ma anche tutti gli utenti che sono entrati in contatto con la storia del quattordicenne.

L'appello che commosse l'Italia

Francesca Ferri nelle scorse settimane aveva lanciato un appello dalla sua bacheca Facebook chiedendo che venissero inviate a Lorenzo lettere, cartoline e disegni. Un modo per potergli stare vicino, per non farlo sentire solo nel pieno della battaglia contro la malattia. A causa del sarcoma di Ewing, scoperto nel 2019, il quattordicenne era costretto in casa isolato, senza avere la possibilità di andare a scuola insieme ai suoi coetanei.

ll post della donna diventò virale nel giro di poche ore, appello accolto anche da numerosi esponenti politici, Salvini e Bonaccini in testa. "Mi piacerebbe tanto che avesse la possibilità di interagire con più persone possibili. Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori" , quanto scrisse la madre del quattordicenne. Lettere, pupazzi, canzoni, disegni e anche foto: un'ondata di affetto indimenticabile. "Grazie, mi sono sentito in ogni vostro disegno. Sono bellissimi" , le parole dello stesso Lorenzo in un audio del 30 ottobre.

L'annuncio della morte

Purtroppo Lorenzo Bastelli non ce l'ha fatta. Dopo tre giorni difficili, riporta La Stampa, il quattordicenne si è spento in ospedale tra le braccia della madre. "Lorenzo ci ha lasciato alle 2,22 di oggi 22/11/22. Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre 'mamma ti amo'" , l'annuncio di Francesca Ferri su Facebook: "Vorrei poter dire che è stato tutto semplice ma, nonostante la sua voglia di vivere immensa fino alla fine, la situazione da venerdì era peggiorata tantissimo" .