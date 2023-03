L'incidente in moto, il coma. Addio a Iuri Lapicus, star delle arti marziali

Iuri Lapicus, star italiana della Mma, è morto all'età di 27 anni dopo tre giorni di coma. Lo scorso venerdì, il giovane fighter era rimasto coinvolto in un tragico incidente in moto. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, e il trasporto in eliambulanza all'ospedale Niguarda, non ce l'ha fatta. È deceduto questa mattina, lunedì 20 marzo. A confermare la notizia è stato, tra gli altri, il thaiboxer e kickboxer Giorgio Petrosyan pubblicando un post di poche parole sui social: " Ti voglio ricordare così ".

Chi era Iuri Lapicus

Moldavo di nascita, ma italiano d'adozione, Iuri Lapicus era una star della Mma (acronimo di Mixed martial arts). Come ben ricorda il giornalista Salvatore Riggio sul Corriere della Sera, è stato uno dei soli tre italiani a combattere per il titolo in una top promotion mondiale (gli altri due sono Marvin Vettori in Ufc e Alessio Sakara in Bellator). Nella sua carriera aveva disputato 16 incontri da professionista vincendo ben 14 gare, di cui 13 al primo round. Nel 2019 era entrato in ONE Championship, una delle più importanti competizioni al mondo di Mma, Kickboxing e Muay Thai. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita né sono trapelate informazioni al riguardo.

Il ricordo sui social