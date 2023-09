La campionessa Nadia Fanchini mamma per la terza volta: è nato Giacomo

Fiocco azzurro in casa di Nadia Fanchini che è diventata mamma per la terza volta. L'ex campionessa bresciana di sci alpino, medaglia d'argento in discesa a Schladming nel 2013 e bronzo a Val d’Isère nel 2009), ha dato alla luce Giacomo, che va a fare compagnia ai fratellini Alessandro, nato nel 2019, e Davide (2021). " A Nadia e al marito, il tecnico Devid Salvadori, vanno le più sincere congratulazioni da parte di tutta la famiglia della Federazione Italiana Sport Invernali ", si legge in una nota della Fisi. La notizia arriva sette mesi dopo il grandissimo dolore per la morte della sorella Elena, scomparsa a 37 anni dopo una lotta contro il cancro.

Il lutto per la sorella e il fiocco azzurro

Elena Fanchini è stata un esempio di grinta e coraggio tanto sugli sci, vincendo ma anche rialzandosi sempre dopo i tanti infortuni, quanto dopo aver affrontato il tumore che l’ha portata via per sempre in una fredda sera di febbraio, a soli 37 anni. Ora l’arrivo del terzo figlio di Nadia arriva a regalare un nuovo sorriso in casa Fanchini dopo il lutto e le lacrime per Elena con cui avevano affrontato ben 114 gare di Coppa del Mondo dal 6 gennaio 2005 a Santa Caterina Valfurva al 17 dicembre 2017 in Val d’Isere. Erano insieme a Lake Louise (Canada) il 2 dicembre 2012 quando Elena vinse la sua prima gara di Coppa del Mondo. Come pure l’1 dicembre 2006, sempre nella terra delle Giubbe Rosse, dove Nadia fu terza. Attiva in gare FIS dal dicembre del 2001, Nadia ha esordito in Coppa Europa il 18 gennaio 2003 al Passo del Tonale in slalom speciale e in Coppa del Mondo il 13 dicembre dello stesso anno in Alta Badia in slalom gigante, in entrambi i casi senza completare la gara; pochi giorni dopo ha conquistato il primo podio in Coppa Europa, il 20 dicembre a Ponte di Legno/Passo del Tonale in supergigante.

I titoli in pista

Ha vinto tre titoli mondiali juniores: nel 2004 a Maribor in supergigante e nel 2005 a Bardonecchia in discesa libera e in slalom gigante, oltre a conquistare la medaglia d'argento nel supergigante. Nello stesso anno ai Mondiali di Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005, suo esordio iridato, è arrivata 4ª nella gara di supergigante e non ha concluso quella di slalom gigante. Ora il terzo figlio che, a suo dire, è la sua più bella vittoria mondiale.