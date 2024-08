Naufragio del Bayesian, individuato il corpo di Hannah Lynch: era l'ultima dispersa

Ascolta ora 00:00 00:00

Trovata anche l'ultima persona dispersa all'interno del relitto del Bayesian. Si tratta di Hannah Lynch, 18 anni, la più giovane tra le vittime del disastro di Palermo, figlia del magnate britannico dell'informatica, Mike, il cui corpo è stato recuperato, e di Angela Bacares, sopravvissuta. Era all'interno dello scafo del veliero affondato, intrappolata come le altre vittime all'interno delle cabine. Il recupero è avvenuto circa due ore dopo che il corpo è stato individuato.

I vigili del fuoco sono impegnati nelle difficili operazioni per riportare il corpo in superficie e metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella giornata di oggi, a seguito delle ricerche infruttuose, le ricerche erano state estese anche all'esterno dello scafo ma la giovane si trovava a breve distanza dalle altre vittime. Pare abbiano cercato una via di fuga dall'acqua che ha invaso le cabine ma la pressione sarebbe stata troppo forte per permettere di trovare bolle d'aria o l'uscita. Il futuro di Hahhah era già segnato: aveva terminato da poco il liceo ed era pronta a iniziare la sua avventura a Oxford, dove avrebbe dovuto studiare Lingua e Letteratura inglese a Oxford. Gli amici l'hanno definita " una stella, la più luminosa e piena di energia ". Descritta dai suoi coetanei e da chi la conosceva come una " giovane donna gentile e intelligente che era una convinta femminista ", questa sarebbe dovuta essere l'ultima vacanza prima del sogno del college.

Sono tanti gli interrogativi che si pongono gli investigatori su questa tragedia. Dovranno essere date molte risposte che solo l'analisi dello scafo dell'imbarcazione potrà fornire una volta che verrà riportato in superficie. Ora che anche l'ultimo corpo è stato trovato, si potrà procedere con il recupero.

Gli esperti stanno già cercando la soluzione più adeguata per riportarlo a galla ma si preannuncia un lavoro molto complicato. Intanto in Sicilia è arrivata la seconda figlia di Mike Lynch insieme al fidanzato per stare vicina alla madre, una dei 15 superstiti della tragedia.