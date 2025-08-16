"Non siete i benvenuti". Il cartello antisemita in ebraico sulla spiaggia in Sardegna

L'antisemitismo non si ferma mai, nemmeno a Ferragosto. Si era detto "mai più" dopo la Seconda guerra mondiale, e invece a distanza di 80 anni gli ebrei sono di nuovo offesi e insultati. Financo minacciati. L'ultimo caso in Sardegna, per la precisione nella spiaggia di "Su Giudeu", a dimostrazione che i nuovo antisemiti non lasciano nulla al caso. Il nome della spiaggia nulla ha a che fare con gli ebrei, perché prende il nome da un polpo particolare che viene pescato da queste parti, nella zona sud-occidentale dell'isola, che in passato i sardi chiamavano "pruppu giudeu" per distinguerlo dal "pruppu cristianu", com'è chiamato il tipico polpo mediterraneo. Tuttavia, è qui che i fautori del "free Palestine" hanno issato il loro cartello.

All'ingresso della spiaggia, soggetti ancora ignoti hanno deciso di erigere un grande cartello non autorizzato in doppia lingua, ebreo e inglese: " I criminali di guerra non sono benvenuti in Sardegna e possono essere perseguiti dalla legge ". Non mancano gli hashtag #stopgenocide e #freepalestine, con tanto di anguria. Nel cartello anche un'immagine di come dovrebbe essere a loro avviso la Palestina, con la cancellazione di Israele, e un motivo tipico sardo a corredo di tutto. In zona è già stato definito come "cartello della vergogna", anche perché pare che non fosse l'unico, e il sindaco di Domus De Maria, Maria Concetta Spada, ha fatto sapere di aver " proceduto con la rimozione " perché " non erano autorizzati " ed era anche " una questione di ordine pubblico ".

Sono stati tanti i commenti dei sardi indignati per questo cartello: alcuni titolari di chioschi lungo le spiagge di questa zona dell'isola hanno riferito di essere stati contattati per le affissioni ma in tanti hanno detto di no. " Gli anonimi eredi dei nazifascisti e attuali sostenitori degli jihadisti islamici, autori di questo cartellone, dovrebbero firmare un manifesto con i loro nomi, affinché vengano aggiunti ai firmatari del manifesto della razza fascista degli anni Trenta ", si legge nel post di Mario Carboni, presidente dell’associazione Chenabura – Sardos Pro Israele, che ha pubblicato l'immagine. " Anche allora c'erano dei sardi, come denunciava con disprezzo Emilio Lussu in un suo magistrale articolo in difesa dei giudei ", si legge ancora.

Finirà la guerra in corso e allora tutto sarà più chiaro e si dissolveranno le nebbie di questa ventata antisemita con la sconfitta di Hamas e la liberazione da questo mostro terrorista dei palestinesi che ne sono le prime vittime

", si legge ancora. Il cartello, come spiegato da Carboni, non è stato rivendicato.