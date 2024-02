"Nordio a morte". Gli anarchici minacciano ancora. Scritta choc a Napoli

Una vera e propria minaccia di morte diretta al ministro della Giustizia Carlo Nordio, seguita dalla "firma" inconfondibile degli anarchici. È comparsa nelle scorse ore a Napoli, vergata su un muro di una delle stazioni della metropolitana con l'utilizzo della vernice spray. A segnalare l'accaduto è stato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale campano, tramite una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. Un post con il quale l'esponente del Carroccio condanna duramente il gesto e chiede alle forze dell'ordine uno sforzo per arrivare ad individuarne i responsabili. Stando a quanto ricostruito, l'atto vandalico di stampo politico ed intimidatorio si sarebbe concretizzato con tutta probabilità nelle ore notturne e sarebbe stato compiuto da alcuni militanti del mondo anarchico. Lo si evince dalla "A" cerchiata che correda la frase "Nordio a morte", per una scritta che occupa in altezza l'intera parete.

Si sarebbe trattato di un vero e proprio blitz, a quanto pare: gli autori del gesto avrebbero agito sfruttando l'assenza di testimoni, per poi darsi rapidamente alla fuga. A segnalare tutto a Nappi sarebbero stati in primis alcuni utenti della metropolitana. Stando poi a quel che riporta la stampa locale, dell'accaduto è stato messo al corrente il sindaco Gaetano Manfredi, che avrebbe già dato mandato agli addetti alle pulizie di rimuovere la scritta in questione (e che a quest'ora dovrebbe quindi esser stata rimossa). "Una scritta vergognosa e inaccettabile, comparsa su un muro della stazione Salvator Rosa della metropolitana di Napoli - ha scritto Nappi sui social, manifestando solidarietà al ministro Nordio - massima vicinanza e solidarietà al Guardasigilli: questi messaggi inquietanti, di matrice anarchica, non fermeranno una riforma della giustizia fondamentale per il Paese". A suo dire potrebbe quindi trattarsi dell'azione intimidatoria di un gruppo di anarchici in segno di protesta contro la riforma.