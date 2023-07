Non c'è pace per il monumento in Duomo: gli eco-vandali colpiscono ancora

Lo scorso 9 marzo, un gruppo di attivisti di Ultima generazione ha imbrattato e vandalizzato la statua equestre di Vittorio Emanuele II, uno dei simboli di Milano, che dal 1896 è parte integrante dell'architettura di piazza del Duomo. Con la vernice gialla, gli eco-gretini hanno spruzzato il basamento in marmo e parte della scultura bronzea. Un'azione come tante sono state condotte nel nostro Paese e come pochi mesi prima era stato fatto davanti alla Borsa di Milano, quando gli stessi imbrattarono la scultura di Cattelan. Peccato che tutte le altre volte sia stato sufficiente inviare una squadra per le pulizie, che in poche ore ripuliva tutto. Lo stesso non si è potuto fare con il monumento a Vittorio Emanuele II, macchiato in modo indelebile. Per quasi 4 mesi, la statua è rimasta sfregiata finché il 29 giugno non sono iniziati i lavori di restauro, finanziati da un privato, che hanno un costo di centinaia di migliaia di euro. Non paghi, da Ultima generazione hanno deciso di imbrattare anche il telo che ricopre la scultura, con nuovi danni al basamento marmoreo.

Le domande davanti a queste azioni sono tante. La vernice usata per imbrattare il monumento era lavabile, che non vuol dire che può eliminata con un lavaggio, come erroneamente dicono gli eco-vandali quando parlano delle loro azioni. Vuol dire che può essere lavata, ossia che resiste all'acqua. Quella che intendono loro è la vernice idrosolubile, ossia che si scioglie in acqua. Al di là di questo tecnicismo, a seguito del secondo intervento vandalico contro la statua, quando questa è stata coperta ed è oggetto di restauro, la domanda che ci si pone è se dietro l'azione dello scorso maggio non ci fosse realmente l'intenzione di lasciare un segno indelebile sul monumento. Non appena la statua è stata "impacchettata" per effettuare i lavori, Ultima generazione è tornata a colpire, sporcando il telo che ricopre le impalcature e, quindi, lasciando un ulteriore macchia in uno dei luoghi più visitati di Milano.