Olio bollente sugli agenti a Cuneo: ancora tumulti nelle carceri italiane

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora disordini nelle carceri italiane: questo è un periodo durante il quale le case circondariali del nostro Paese sono in tumulto e il sovraffollamento, come spiegato da Leo Beneduci a il Giornale, segretario generale del sindacato Osapp della Polizia Penitenziaria, non è l'unica ragione scatenante. L'ultimo caso si è registrato nel carcere di Cuneo, uno dei più tumultuosi. L'agitazione è iniziata attorno alle 15 ed è terminata verso le 19, chiedendo il massimo sforzo agli agenti. I disordini sono scoppiati nella prima sezione del padiglione ordinario.

" I detenuti quasi tutti extracomunitari si sono affrontati tra loro per faide interne legate al controllo degli spazi detentivi, poi si sono rifiutati categoricamente di rientrare nelle proprie celle tanto che è stato chiamato in forze il personale libero dal servizio (senza essere tra l’altro reperibile) ", ha spiegato Beneduci, raccontando quanto accaduto all'interno della struttura. " Successivamente e dopo essere stati divisi (si sono azzuffati e se le sono date di santa ragione) dal personale di polizia penitenziaria, i detenuti (alcuni) hanno riscaldato pentolini di olio bollente lanciandolo all’indirizzo degli agenti e degli altri detenuti ", ha proseguito il segretario generale del sindacato Osapp. Come si vede dalle immagini, gli agenti sono stati ustionati dall'olio bollente e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche, con prognosi di 10 e di 15 giorni.

" La situazione del carcere di Cuneo è fuori controllo ed è identica a quella di altre strutture penitenziarie italiane. Non riusciamo però a comprendere come mai nessuno intervenga. Perché l’amministrazione penitenziaria centrale è silente e lascia il personale completamente abbandonato a se stesso ", si legge ancora nella nota del sindacato Osapp, in cui viene sottolineato che " servono misure e provvedimenti immediati oltre che concreti. Basta slogan, basta chiacchiere il personale e’ completamente stufo di subire tanta immotivata violenza. Il personale del Corpo è davvero stanco di subire continue vessazioni ed è giunto al limite di qualsiasi possibile sopportazione ", conclude Beneduci.

È ora che il Ministro Nordio intervenga affinché si dia una reale e immediata svolta considerato che il sistema penitenziario Italiano è al completo sfascio e la polizia penitenziaria è stremata

Il segretario, nella sua nota, ha quindi invocato l'intervento del ministro della Giustizia: "".