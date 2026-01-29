Leggi il settimanale
Incidente sull'A1, camion in fiamme in galleria: 16 km di coda a Firenze

Chiusa l'autostrada A1 in direzione Nord all'altezza di Firenze

Intorno alle 15 di oggi si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada A1, a seguito del quale un camion è andato a fuoco nella galleria "Le Croci", subito dopo Calenzano (Firenze) e prima del bivio della variante di Valico. L'autostrada del Sole è stata bloccata in direzione Nord nel nodo di Firenze. Si registrano 16 km di coda. L'incendio del mezzo pesante (un camion frigorifero di frutta) è stato spento dai vigili del fuoco e sono in corso le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. La circolazione verso Nord è stata bloccata per tutto il pomeriggio.


Circolazione ripresa

Nel tratto chiuso il traffico non è più bloccato e defluisce in corsia di sorpasso, ma vi sono ancora 6 km di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italiadel 4° Tronco di Firenze e tutti i mezzi di soccorso sanitari, i mezzi di assistenza meccanica e la Polizia Stradale.

A chi è diretto verso Bologna, solo per i veicoli leggeri, deve uscire a Calenzano, dove si è formata una coda di 8 km, a partire da Firenze Impruneta, seguire la strada Provinciale 8 Barberinese e successivamente rientrare in autostrada a Barberino.

