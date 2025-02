"Il peso dell'energia". A Roma l'evento speciale de Il Giornale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il vecchio mondo degli idrocarburi e il nuovo che avanza, non senza ostacoli. È una corsa contro il tempo quella sostenuta per reggere "Il peso dell'Energia". In un Pianeta sempre più energivoro, infatti, trovare soluzioni economiche, imprenditoriali e politiche all'altezza di questa sfida è diventato un obbligo. Un'urgenza indifferibile. Di questo tema si parlerà dettagliatamente, e con il contributo di prestigiosi ospiti, nello speciale evento aperto al pubblico e organizzato da ilGiornale a Roma nella giornata di martedì 4 marzo prossimo (clicca per per iscriverti gratuitamente e partecipare).

A Palazzo Ferrajoli, in piazza Colonna e quindi nel cuore della Roma storica e politica, dalle 9.30 alle 12.45 andrà in scena una mattinata di interviste e dibattiti con la partecipazione delle più apprezzate firme del nostro quotidiano e di illustri relatori del mondo imprenditoriale, politico, ed economico. Tra gli altri, interverrà anche il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

L'evento, inserito nelle celebrazioni per il 50 anni de Il Giornale, sarà aperto proprio dal direttore responsabile del nostro quotidiano, Alessandro Sallusti. A seguire, è previsto un intervento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A quel punto, la mattinata dedicata alle grandi sfide dell'energia entrerà nel vivo con un panel moderato dalla giornalista Hoara Borselli, dal tema "Quale fonte?". Ne discuteranno Lorenzo Giussani, direttore Strategy and Growth del Gruppo A2A, Annalisa Muccioli, direttore Ricerca & Innovazione Tecnologica Eni, AD EniProgetti, Riccardo Toto, direttore generale Renexia Spa e Vittorio Zane, presidente di Areti e COO del Gruppo Acea.

"La scommessa del gas", analizzata sotto vari punti di vista (strategico e geopolitico, innanzitutto), sarà invece al centro di un colloquio fra il giornalista Andrea Ruggieri, editorialista de Il Giornale, e Rashad Aslanov, Ambasciatore dell’Azerbaijan in Italia. Seguirà quindi un'esclusiva intervista al ministro ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, condotta da Alessandro Sallusti. Si parlerà di approvvigionamenti e di diversificazione energetica, di gas (recentemente l'esponente di governo ha aperto a un ritorno di quello russo, qualora si arrivasse alla pace sul fronte ucraino) e di nuova corsa al nucleare.

E proprio sull'energia dall'atomo sarà incentrato l'ultimo panel della ricca mattinata di dibattiti.

"Il sole a portata di fissione" sarà lo spunto della tavola rotonda condotta dal giornalista, con la partecipazione di, AD di Ricerca Sistemi GSE,direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto di Terna,, direttore della Divisione Innovation Nuclear del Gruppo Enel eGlobal Head of Energy IMI CIB Intesa Sanpaolo.

