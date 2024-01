Philip Morris e il riciclo dei dispositivi elettronici: un progetto rivoluzionario

"Oggi presentiamo un ulteriore tassello della nostra catena del valore in Italia che ha nel proprio fulcro l'innovazione" . Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, ha esordito così parlando presso la sede dell’Associazione Civita del progetto Rec (Riciclo per economia circolare) che punta a riciclare fino a 500mila

È questa la sfida Philip Morris che, dopo aver investito oltre un miliardo nel "più grande impianto costruito in Italia in questo secolo" , quello di Bologna, avvia un nuovo importante progetto di sostenibilità ambientale che ha l’obiettivo di recuperare "oltre l’80% delle materie prime presenti nei device" , tra cui plastica, metalli e batterie al litio. Nel corso della presentazione, Hannappel ha ricordato che "questi materiali resteranno nel nostro Paese che non è ricco di materie prime, ma è ricco di capacità: sul riciclo siamo tra i Paesi più avanzati" . Il presidente di Philip Morris Italia ha, quindi, posto l’accento sulla filiera integrata dell’azienda che "parte agricola, manifatturiera e dei servizi al consumatore già coinvolge oltre 40mila persone" . L’importante, dunque, è consegnare ai consumatori un dispositivo il più sostenibile possibile.

All’evento ha partecipato anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che elogiato l’iniziativa della multinazionale: "L'Italia non ha materia prime, ma possiamo estrarre molti metalli rari dalla trasformazione delle materie prime. In questo Philip Morris può essere un modello, questo è il percorso da cui possiamo raccogliere moltissime di quelle materie prime che la natura non ha dato all'Italia" . Il ministro ha spiegato che siamo nel mezzo di una nuova rivoluzione industriale e che la politica deve "accompagnare questo cambiamento epocale" , abbandonando il petrolio e il carbone per andare "verso modelli di energia diversa e modernizzare il sistema, a partire da quello dei rifiuti" .

Secondo Giovanni Turriziani, vicepresidente di Unindustria con delega alla green economy, "è da evitare che un prodotto vada in discarica ed è da evitare l'apertura di nuove discariche: questo vuol dire che bisogna aprire nuovi impianti" per il riciclo e che bisogna "puntare sulla formazione, per parlare la lingua di questa nuova economia circolare" . Per Gianluca Lelli, capo dell'Area Economica di Coldiretti, l'accordo con Philip Morris ha consentito di "fare una transizione soft" e di far crescere del 10,9% il fatturato e del 10,7% l’occupazione.