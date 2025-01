Picchia moglie e figlia con un manico di scopa. Arrestato 43enne del Pakistan

Ascolta ora 00:00 00:00

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 43 anni, originario del Pakistan e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia minorenne.

I fatti

L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri in via Bella Villa, dopo che la donna ha chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la vittima che, visibilmente provata, ha raccontato che il marito, durante una lite, avrebbe colpito lei e la figlia con il manico in legno di una scopa, provocando loro ferite al volto e alla schiena.

I soccorsi

I Carabinieri hanno immediatamente chiamato l'ambulanza che ha trasportato le due donne all’ospedale Sandro Pertini, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Dopo aver formalizzato la denuncia della vittima, i Carabinieri, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto dell’uomo, conducendolo nel carcere di Regina Coeli.

La convalida del fermo

Successivamente il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione in carcere per il 43enne, che ora dovrà rispondere delle gravi accuse a suo carico. Si tratta purtroppo dell'ennesimo caso di violenza domestica reiterata nel tempo.

Stando alle ferite riportate, se la donna non avesse avuto il coraggio di chiamare aiuto la situazione poteva essere molto più grave. Le due ora sono in codice rosso e si sta valutando se trasferirle in una struttura protetta.