Pilota si sente male durante l'atterraggio: emergenza all'aeroporto di Bergamo

Momenti di grande apprensione e agitazione si sono registrati all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Verso le ore 20:20 è scattata l'emergenza, nel momento in cui è stato segnalato il malore da parte di un pilota di un aereo che stava per atterrare. Inevitabili i disagi: diversi voli in arrivo hanno registrato ritardi, mentre altri sono stati dirottati verso altri scali (in particolare a Malpensa). Sono stati subito allertati i vigili del fuoco, pronti a intervenire per scongiurare il peggio. Ma per fortuna tutto è andato per il verso giusto e la situazione è sempre stata sotto controllo.

Sulla pista il personale sanitario ha atteso il pilota, atterrato poco prima delle 21, che proveniva da Dublino. La macchina dei soccorsi è stata attivata a stretto giro: l'ambulanza e i sanitari sono giunti sotto bordo dell'aereo; da qui la necessità di bloccare la pista in via momentanea.

Ovviamente il blocco temporaneo della pista ha comportato delle ripercussioni sulla regolare programmazione: Il Corriere della Sera parla di 10 voli in arrivo (8 di Ryanair e 2 di Wizz Air) dirottati, a Malpensa e in un caso a Verona, ma allo stesso tempo si ritiene che possano riposizionarsi (ovvero fare nuovamente rotta) verso Bergamo, dove erano inizialmente diretti.