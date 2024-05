Il bagaglio, la pistola e i voli dirottati: cosa succede all'aeroporto di Bologna

Caos all'aeroporto di Bologna - Guglielmo Marconi, che per questione di sicurezza è stato chiuso. Numerosi voli che sarebbero dovuti atterrare nello scalo emiliano negli ultimi minuti sono stati dirottati su altri scali in attesa di capire come si evolve la situazione. La ragione sarebbe una pistola rinvenuta nel bagaglio di un passeggero. A essere stati dirottati sono i voli provenienti da: Brindisi, Monco, Bruxelles, Amsterdam, Stoccolma e Siviglia. Sono stati dirottati su Bergamo, Venezia e Pisa. Cancellati, invece, altri voli come Vienna, Lussemburgo, Alicante e Barcellona. Inevitabili ripercussioni anche nei voli in partenza, con tutti i voli schedulati dopo le 15 che sono stati cancellati o in alternativa ritardati.

Controlli approfonditi effettuati manualmente dagli esperti dell'aeroporto hanno permesso di appurare che l'allarme, in realtà, sarebbe stato frutto di un errore. Secondo quanto riferito da alcune fonti investigative riportate da Adnkronos, infatti, un nuovo macchinario arrivato di recente all'aeroporto avrebbe creato un alert in quanto sembrava ci fosse una sagoma di una pistola in una valigia. Ma probabilmente nessuna pistola si trovava in quel bagaglio e ora dovrà essere appurato se si sia trattato di un errore tecnico o di un errore umano. Le indagini interne ora dovranno fare luce sulle ragioni che hanno portato all'errore. Le conseguenze sul traffico aereo europeo sono state innumerevoli, così come per i passeggeri, costretti ad atterrare in aeroporti distanti da quelli di destinazione o, peggio, a non partire più.

Successivamente l'aeroporto è stato riaperto ma tutti i voli stanno accumulando notevoli ritardi, con tutti i disagi che ne conseguono per i passeggeri in partenza e in arrivo. Il ritardo medio dei voli supera l'ora e sono possibili ripercussioni a catena su tutti i voli della giornata, con via via meno distanza tra l'orario schedulato e quello di partenza effettiva. I nuovi macchinari pare siano stati installati negli ultimi giorni nell'ambito dei lavori di ammodernamento della struttura per agevolare i viaggiatori nei passaggi di sicurezza.

Ma qualcosa questo pomeriggio dev'essere andato storto e sarà fondamentale individuare rapidamente il problema, onde evitare nuovi allarmi.