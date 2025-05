Presentato il libro di Sinwar a La Sapienza dopo le polemiche

Funerale Sinwar

Davide Piccardo, dopo le polemiche dei mesi scorsi, è riuscito a portare il libro di Yahya Sinwar, Le Spine e il Garofano, all'Università La Sapienza di Roma lo scorso lunedì 5 maggio. Anzi, come dice lui nel post in cui lo annuncia, a " presentare " il volume, " finalmente ". Colpisce l'assenza di pubblicità prima dell'evento, al contrario di quanto accaduto a febbraio e ad aprile, quando le compagni pro Palestina avevano dato grande rilevanza a questa presentazione prima che venisse bloccata. Probabilmente quella del silenzio è stata una scelta per evitare che l'iniziativa venisse nuovamente cassata dai vertici di facoltà.

" Oggi ho avuto occasione di presentare il libro di Yahya Sinwar, Le Spine e il Garofano presso la facoltà di Lettere della Sapienza a Roma. Ringrazio il prof Marco Di Branco per il coraggio dimostrato nell'invitarmi e nel dare spazio ad un libro così censurato e demonizzato ", ha dichiarato Piccardo nel comunicato social in cui ringrazia il professore che, evidentemente, gli ha aperto le porte della più grande università italiana per numero di iscritti. Senza pubblicità, non è chiaro come si sia svolta la presentazione e quali siano state le modalità concesse a Piccardo per parlare del libro di Sinwar, leader defunto di Hamas, ritenuta un'organizzazione terroristica in Europa. Nei mesi precedenti la presentazione era stata annunciata in una delle aule dell'ateneo e si erano alzate vibranti proteste da parte degli studenti pro Pal quando era stata annullata.

" Il libro di Yahya Sinwar è un testo fondamentale per capire la questione palestinese e la sua resistenza ed è oggi più attuale che mai. Abbiamo anche rimediato alla vergognosa censura subita sempre alla Sapienza ad aprile ", si legge ancora nelle dichiarazioni di Piccardo nel suo intervento social. Non rendere nota la presentazione del libro, almeno non pubblicamente, non esclude che non ci sia stato un passaparola interno che è stato ben protetto per evitare che la voce potesse arrivare alla stampa.

La decisione è motivata dal fatto che l’evento pubblicizzato differisce profondamente, in quanto a organizzatori, contenuti e locandina, da quanto autorizzato

A febbraio la presentazione era prevista presso la facoltà di Fisica i cui vertici, però, avevano deciso per l'annullamento: "". In quella stessa università nel 2008 era stata bloccata la partecipazione di Papa Benedetto XVI per l'inaugurazione dell'anno accademico.