Studenti palestinesi presentano alla Sapienza il libro di Sinwar

Il libro di Sinwar alla Sapienza di Roma. La più grande università italiana, ed europea, il più antico ateneo della Capitale, si appresta a ospitare l’evento dedicato al leader di Hamas.

Sono attivisti palestinesi e musulmani ad annunciarlo: il 5 marzo, nella Facoltà di Fisica, si terrà la presentazione di «Le Spine e il Garofano» di Yahya Sinwar, pubblicato dagli «Editori della Luce», legati al giornale on line di Davide Piccardo, già coordinatore dei centri islamici milanesi, dichiarato sostenitore della «resistenza» di Gaza, che pochi mesi fa, con orgoglio, ha annunciato questa «prima traduzione in una lingua occidentale» del «romanzo», definito «un best seller nel mondo arabo», dove sarebbe stato accolto «con entusiasmo», «per la sua autenticità e la profondità della sua analisi».

L’autore di questo presunto capolavoro, però, è il sanguinario leader islamista, l’ideatore degli attacchi del 7 ottobre, un pogrom in cui sono stati uccisi centinaia di israeliani fra civili, e militari. Ma è anche, Sinwar, l’artefice di una spietata oppressione a rivolta contro il suo stesso popolo, tenuto con Hamas in una condizione di soggezione e privazione di ogni diritto e nutrito di un odio cieco che promette solo nuovi lutti da una parte e dall’altra.

Colpisce che l’evento dedicato a questo scrittore sia accolto nella stessa università in cui a Joseph Ratzinger, il Papa conosciuto per la sterminata cultura e produzione intellettuale, venne sostanzialmente impedito di parlare per l’inaugurazione dell’anno accademico del 2008.

Dopo 17 anni, porte aperte a Sinwar. «L’evento - sostengono gli organizzatori, responsabili del Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia - rappresenta un’importante occasione per approfondire la comprensione della questione palestinese e le dinamiche che stanno determinando il genocidio di Gaza e la pulizia etnica in corso nel resto della Palestina».

All’incontro parteciperanno lo stesso Piccardo e Maya Issa, attivista del Movimento degli studenti palestinesi. «I relatori - si legge - offriranno un’analisi del testo, illustrando la visione dell’autore e le implicazioni storiche, politiche e umane della resistenza palestinese contro l’occupazione e l’oppressione». A loro avviso, infatti, l’opera «fornisce una prospettiva fondamentale per chi desidera comprendere in profondità le cause e le conseguenze del conflitto israelo-palestinese».

E ovviamente, l’evento, grazie a quelle che vengono definite «voci autorevoli», vuole essere «non solo una presentazione letteraria, ma anche un momento di riflessione e confronto su un tema di urgente attualità», facendo luce «su una realtà spesso distorta dai media mainstream», «offrendo strumenti di analisi critica e consapevolezza storica».