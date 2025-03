Oltre 200 milioni di euro dalle multe. Così Sala fa cassa sui cittadini

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle città governate dai partiti dell'opposizione di governo gli introiti per le multe sono i più alti d'Italia. In tutto il Paese, i Comuni hanno dichiarato entrate per 1,7 miliardi di euro nel 2024, in aumento del 10% rispetto al 2023. Nelle casse della sola Milano sono entrati 204milioni di euro per le contravvenzioni fatte ai cittadini e ben più distaccata c'è Roma, dove gli introiti si sono fermati a 145,8 milioni di euro. Meno della metà sono quelli dichiarati da Firenze, 61,6 milioni di euro, a un soffio da Torino dove in cassa sono entrati 61,2 milioni di euro dalle multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada. Le amministrazioni delle prime quattro città di questa classifica sono tutte in mano al Partito democratico.

In base al valore della multa media pro-capite (ottenuta dividendo gli introiti per il numero di abitanti), a guidare la classifica è Siena, che con 171,5 euro supera di poco Firenze, prima nel 2023, che nel 2024 scivola al secondo posto 170euro pro capite. Milano resta in zona podio anche in questa classifica con 149,10 euro pro capiti per 1.37 milioni di abitanti. In questo caso l'aumento rispetto al 2023 è notevole, perché il Comune è passato da 107 euro del 2023 a 149,10 euro nel 2024. Si parla di un aumento di oltre il 39,3 per cento che va a gravare sulle tasche dei cittadini, che già devono fare i conti con il caro vita. Padova, invece, con oltre 23milioni di euro incassati da multe stradali dichiarati nel 2024, si piazza sul terzo gradino di questa classifica ipotetica con un valore pro capite pari a 111,30 euro.

Ci sono poi i casi dei piccoli comuni, che devono i loro introiti principalmente agli autovelox posizionati sulle strade a scorrimento veloce che ricadono nel proprio territorio. Carrodano in provincia di La Spezia è anche nel 2024 il Comune che, tra quelli con meno di 1000 abitanti, guadagna di più dalle infrazioni stradali: conta solamente 465 abitanti ma, nel 2024, ha dichiarato incassi da multe derivanti dalle infrazioni stradali per un totale di 807mila euro.

C'è, poi, il caso di Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno, che con appena 346 abitanti ha incassato più di 671mila euro in multe. Rocca Pia, in Abruzzo, che ha meno di 200 abitanti registrati all'anagrafe, per la precisione 178, nel 2024 ha visto entrare in cassa più di 281mila euro dalle multe.