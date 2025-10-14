Rapinato in pieno giorno, il racconto choc: "Sono bastati 40 secondi, nessuno ha fatto nulla"

Erano solo le 9.45 di un normale venerdì mattina a Torino quando la gioielleria di Emiliano Lasaponara viene presa d’assalto da due banditi arrivati in monopattino. Sono incappucciati. Parcheggiano i mezzi. Tirano fuori una mazza dai pantaloni e iniziano a prendere a martellate la vetrina. Spaccano tutto, rubano tre orologi e scappano. Senza che nessuno, neppure i passanti, facciano nulla per impedirlo.

Intervistato da Quarta Repubblica, Lasaponara racconta quei drammatici secondo. “È stato disarmante - spiega l’imprenditore - abbiamo sentito un colpo, pensavamo fosse una bomba carta o uno scherzo. Quando ho alzato gli occhi ho visto questi due malviventi che stavano provando a spaccarmi la vetrina. Lì avevo quattro orologi, di cui tre sono stati sottratti”. Reagire in certi momenti è complicato. “Mi sono catapultato sul malvivente perché volevo bloccarlo, purtroppo però la doppia porta, un sistema di allarme che ci serve per non fare entrare i malintenzionati, mi ha bloccato”. Quando Lasaponara si avvicina alla vetrina, uno dei due banditi ha un ripensamento. Fa per andarsene. Poi però il “collega” fa il gesto della pistola e minaccia il gioielliere che quindi evita di uscire. A quel punto “vado in vetrina, provo a ritirare gli orologi ma proprio in quel momento" il bandito riesce a rompere il vetro. In 40 secondi il colpo è fatto per un valore di 46mila euro.

“Erano magrebini, sono sicuro al 100% - spiega Lasaponara - Erano scuri di carnagione e poi li ho sentiti parlare una lingua araba”. Quando i malviventi scappano, il gioielliere prova a raggiungerli, ma senza successo. “La cosa che mi ha lasciato veramente disarmato - aggiunge - è il fatto che hanno fatto 500 metri di percorso sul marciapiede con i monopattini nell'indifferenza totale. Io correvo loro dietro, e nessuno ha fatto assolutamente nulla”.

Una rapina sfacciata, messa a segno in pieno giorno, con molta gente in strada. Lasaponara non aveva una pistola. Non l’ha mai voluta perché ne aveva timore.

Ma adesso, dice, “”. Anche perché non è la prima volta che accade: una volta gli hanno fatto un buco nella cassaforte, e in altri due casi ha subito due rapine a mano armata. Anche quando in negozio erano presenti dei familiari.