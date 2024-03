Michelle e Sofia come Edoardo: sparite nel nulla a 12 e 13 anni

Una semplice bravata o qualcosa di più serio e preoccupante? Due famiglie di Fusignano e Cotignola, in provincia di Ravenna, sono in apprensione per Michelle Carlucci, 12 anni, e Sofia Rivera Alvares, 13 anni, che da mercoledì scorso sono scomparse. Il caso riporta immediatamente alla mente la storia del 16enne Edoardo Galli, sparito a Colico, in provincia di Lecco, l'altro giovedì. A metà settimana, come sempre, le ragazze sarebbero dovute andare a scuola, ma non solo non sono entrate in classe, anche il telefonino di entrambe è irraggiungibile. I genitori si sono recati nella stazione dei carabinieri di Lugo per fare la denuncia e i militari si sono messi subito in movimento, sulle tracce delle studentesse.

La vicenda

Mercoledì mattina, come riporta il Corriere di Bologna, la madre di Michelle Carlucci ha accompagnato la figlia a scuola nel vicino Comune di Alfonsine convinta che fosse entrata in classe. Nessuna, però, l'ha mai vista. Anche Sofia Rivera Alvares, amica di Michelle, quel giorno era assente. Questo elemento ha subito fatto pensare agli inquirenti che le due ragazze stessero insieme al momento della scomparsa. A fugare ogni dubbio è stato il riscontro effettuato sulle celle telefoniche: il giorno successivo entrambi i telefonini, seppure spenti, sono stati localizzati nella zona di Napoli, in Campania.

L'indagine

Per il momento i carabinieri mantengono uno stretto riserbo sulle ricerche, ma sembra che le due studentesse si siano allontanate di loro spontanea volontà. Un familiare di una delle ragazze ha raccontato ai militari di una presenta volonta espressa dalla giovane donna, ovvero quella di fare un viaggio nel Napoletano per conoscere un'altra adolescente con cui aveva fatto amicizia tramite internet. Chiaramente si tratta di una semplice ipotesi e gli stessi carabinieri non escludono si possa tratta anche di un rapimento. Nelle prossime ore si riuscirà sicuramente a sapere qualcosa di più.

L'appello

Le due famiglie, intanto, sempre più preoccupate, hanno lanciato un appello. Attraverso i social media hanno chiesto a chiunque abbia informazioni sulle ragazze di contattarli immediatamente.

Anche il sindaco di Alfonsine, il Comune dove è ubicata la scuola, si è mobilitato per dare un aiuto concreto ai familiari delle minorenni scomparse, mentre ladi Ravenna ha diramato l'allarme su tutto il territorio nazionale confermando che Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares non si trovano nel Ravennate.