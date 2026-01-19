La residenza al Castello di Wideville, la villa a Capri: le case da sogno di Valentino

Nel corso della sua vita Valentino Garavani ha avuto innumerevoli dimore, una più magnifica dell'altra. Il grande Maestro si è voluto circondare di bellezza, dal verde dei giardini di Crespières, al bianco delle vette di Gstaad fino al blu profondo del mare di Capri. La sua è una vera e propria collezione di case da sogno, una collezione che ruberebbe il cuore di chiunque.

La residenza principale del celebre stilista, situata vicino a Parigi, è Château de Wideville. Si tratta di un vero e proprio castello risalente al XVII secolo, sembra che fu la dimora del ministro delle Finanze di Luigi XIII. Valentino lo acquistò nel 1995. Fu Henri Samuel a restaurarlo. La tenuta dispone di 280 acri di giardini progettati da Wirtz International. Al meraviglioso verde si aggiunge una grotta di conchiglie e un edificio che ospita gli archivi privati di Garavani.

La magione è di indiscussa bellezza, e non mancano opere d'arte a impreziosirla. Sembra che fosse la dimora favorita del Maestro.

A seguire abbiamo Palazzo Mignanelli, a Roma. Una dimora importante, situata, fra l'altro, accanto alla storica sede della maison Valentino, nei pressi di Piazza di Spagna. Per anni e anni è stata il quartier generale dello stilita. Oggi, ospita la Fondazione Garavani e Giammetti.

Restando in Italia, un'altra casa da sogno del Maestro è villa La Pineta, a Capri. Per molto tempo è stato il rifugio estivo dello stilista. Si tratta di una dimora immersa nel verde. Chi ha potuto vederla parla con meraviglia degli inerni curatissimi, e delle meravigliose porcellane rare. Valentino scoprì l'isola di Capri negni anni '60; se ne innamorò perdutamente.

Altra dimora italiana è villa La Vagnola, in Toscana. La splendida costruzione risale al 1750 ed è situata su 27 acri di terreno. Nel 2019 è stata venduta alla cifra di 12 milioni di euro.

In inverno, invece, il Maestro amava ritirarsi allo chalet Gifferhorn a Gstaad, in Svizzera. Lo stilista ha sempre trascorso qui le festività natalizie. L'abitazione gode di una magnifica vista sulle montagne.

Il celebre stilista italiano possedeva anche un lussuoso appartamento affacciato su Central Park.

Si tratta di unache ospita meravigliose opere di Basquiat, Lichtenstein, Warhol e De Kooning. Vi è poi una residenza cittadina a Londra, a, considerata una delle dimore più moderne ed eleganti dello stilista.