Respinto il ricorso, la "mamma del bosco" non può tornare nella casa famiglia

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della "famiglia del bosco", contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da oltre sei mesi. Chiamati ad esprimersi dalla corte d'Appello che aveva ritenuto il reclamo "improcedibile" i giudici hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia.

Lo stesso Tribunale, nell'ordinanza del 6 marzo, aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura, salvo poi fare un passo indietro alcune settimane dopo, modificando la decisione e confermando la permanenza dei minori nella casa famiglia seppur senza la mamma.

La bambina dimessa dall'ospedale

Intanto si apprende che la bambina che era stata ricoverata lo scorso 5 maggio per alcuni problemi respiratori è stata dimessa dall'ospedale.

È in buone condizioni di salute, raggiungerà ora la struttura protetta dove si trova insieme con il fratello e la sorella dallo scorso novembre, quando il Tribunale dei minori dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori