"Riconoscete le barche italiane...". Così i trafficanti fanno rischiare la vita ai migranti

Con il bel tempo sono riprese le partenze dalla Tunisia verso Lampedusa. Un flusso che sta riprendendo vigore dopo il rallentamento delle settimane precedenti, come dimostrano le migliaia di arrivi che si sono registrate in queste ore sull'isola siciliana. La solita narrativa degli integralisti dell'accoglienza dipinge i barconi che partono dall'Africa come carichi di disperati che scappano dalle guerre e dalla miseria. La Tunisia è un Paese sicuro, non esistono advising delle Nazioni unite sui rischi, a meno di alcuni episodi di intolleranza che nascono principalmente dall'invasione dei subsahariani, che la raggiungono per poi partire in direzione dell'Europa.

Eppure, nonostante la Tunisia sia un porto sicuro e non si possa parlare di "respingimenti", durante le nostre visite alle chat dei migranti ci siamo imbattuti in alcuni post che non solo smontano la narrazione della sinistra ma, addirittura, incitano i migranti a rischiare la vita pur di non essere riportati indietro. Il braccio di mare tra Lampedusa e la Tunisia è talmente stretto che, spesso, gli assetti italiani e quelli tunisini si incrociano in acque internazionali. Nulla di rilevante, considerando che entrambi i Paesi effettuano i pattugliamenti e che lo Stato guidato da Kais Saied è supportato dall'Europa nella lotta contro l'immigrazione illegale. Proprio per questo motivo, in ragione della presenza contemporanea degli assetti militari italiani e tunisini, i facilitatori e i supporter dei migranti, che sui social ricevono le richieste di distress e quelle di scomparsa, ora mettono sull'attenti i migranti in mare: " In acque internazionali sappiate riconoscere le barche italiane e non confondetele con quelle tunisine, che vi aspettano. In tanti sono stati riportati a Sfax ".