Paura per Sgarbi. Ma la figlia Evelina già torna all’attacco: “Gestione irresponsabile”

Il nuovo ricovero di Vittorio Sgarbi riapre inevitabilmente anche il fronte familiare. Mentre il critico d’arte si trova al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite gravi, la figlia, Evelina Sgarbi torna a puntare il dito contro la gestione della salute del padre. E lo fa attraverso una nota del suo avvocato Lorenzo Iacobbi, utilizzando parole durissime.

“Il ricovero di Vittorio Sgarbi in gravi condizioni al Policlinico Gemelli non è un evento improvviso, ma il tragico e annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che affliggono il professore da tempo”, sostiene il legale. Secondo Iacobbi, Evelina “da oltre un anno e in ogni sede sta chiedendo aiuto, denunciando quello che stava accadendo ai danni di suo padre”. Nel mirino finisce anche quella che viene definita una “forzata e incessante attività estiva di promozione e partecipazione ad eventi in ogni angolo d’Italia”, durante la quale sarebbe stata garantita al pubblico la presenza fisica del critico.

È la posizione di Evelina Sgarbi e come tale va registrata. Ma tra la preoccupazione di una figlia e l’affermazione di una responsabilità nella gestione delle condizioni di Sgarbi resta una distanza che - almeno allo stato degli elementi pubblicamente disponibili - non può essere colmata automaticamente dall’attuale ricovero.

Negli ultimi mesi, del resto, il quadro apparso all’esterno era più articolato. Sgarbi era certamente più fragile rispetto all’uomo incontenibile di un tempo, ma aveva progressivamente ripreso parte della propria attività: mostre, presentazioni, interventi pubblici e il lavoro al Mart di Rovereto. Ancora il 19 settembre era comparso a Ferrara per l’inaugurazione di una mostra a Palazzo dei Diamanti.

Ed è proprio su questa fragilità che da oltre un anno si consuma il confronto con Evelina. La figlia ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo di voler esclusivamente tutelare il padre. Vittorio Sgarbi ha sempre respinto questa prospettiva, rivendicando la propria capacità di decidere autonomamente. Nel dicembre 2025 il Tribunale di Roma non ha disposto la nomina dell’amministratore, scegliendo però di affidare a un consulente una valutazione sulle capacità del critico rispetto agli atti di particolare complessità e rilevanza.

Sia chiaro: la preoccupazione di Evelina non nasce oggi e non può essere liquidata come un’improvvisa presa di posizione. Allo stesso tempo, il drammatico peggioramento delle condizioni di Sgarbi non basta, da solo, a trasformare in fatti accertati le accuse contenute nella nota del suo legale. Stabilire se le attività degli ultimi mesi fossero compatibili con il suo stato di salute, e soprattutto se qualcuno abbia realmente agito in maniera “irresponsabile”, richiederebbe elementi medici e circostanze che al momento non sono pubblicamente disponibili.

Resta una vicenda dolorosa, prima ancora che giudiziaria. Un padre malato, una figlia che da tempo sostiene di essere preoccupata per lui e una famiglia attraversata da uno scontro tra eredità in ballo e pesanti accuse che oggi - davanti alla gravità del ricovero - assume inevitabilmente un peso ancora maggiore.