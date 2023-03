Riprendono gli sbarchi a Lampedusa: la verità sui migranti arrivati nelle ultime ore

È di queste ore la notizia della ripresa degli sbarchi di migranti a Lampedusa. Sono già oltre 100 le persone che sono arrivate sull'isola nelle ultime ore, come avevamo previsto alcuni giorni fa quando avevamo intercettato i messaggi dei facilitatori, che stavano organizzando i barchini per le partenze da Sfax. Un esempio? Eccolo: " Martedì convoglio con 35 persone, 40 cavalli. Bastano 4 persone (per completare il barchino, ndr). 2200 il prezzo ".

E non è escluso che sia questo il barchino in metallo di 7 metri che è naufragato in zona Sar italiana, i cui 38 migranti (tre in più rispetto a quelli indicati dall'annuncio) sono stati recuperati dalla Guardia costiera. Prima di loro sono arrivati 41 migranti, fra cui 12 donne e 4 minori, soccorsi al largo dell'isola. Erano a bordo di una barca in metallo di 6 metri, partita da Sfax. Altri 45 migranti, fra cui 10 donne e 5 minori, sono salpati da Sfax, in Tunisia, alle 5 del mattino.

E questo è solo uno dei tanti, per altro uno dei più cari: poco più di 650 euro al cambio. E sotto quel post c'erano numerosi messaggi da parte di persone interessate al viaggio. I.D., poco dopo la pubblicazione, ha scritto: " Il vostro contatto privato? ". E ancora, N.D. ha scritto: " Sono interessato ". E ce ne sono anche altri di messaggi come questi, di persone disposte a salire su barchini di metallo a scarsa galleggiabilità, versando i propri risparmi ai trafficanti locali.

Ce n'era anche un altro di barchino, che sarebbe partito sempre martedì, anche questo con 35 persone ma con un motore da 30 cavalli, tanto che anche la tariffa proposta era diversa: "solo" 1600 dinari tunisini, l'equivalente di poco meno di 500 euro. Nei giorni scorsi abbiamo parlato con l'organizzatore di questo "convoglio", come vengono da loro chiamate queste carrette del mare, e ci aveva fornito le informazioni di spostamento e di pagamento, ma oggi non ha più ricezione o forse ha spento il telefono.

Una delle partenze di ieri notte, invece, è stata cautelativamente abortita: " A causa del cambiamento del tempo, il movimento di oggi (ieri notte, ndr) non ha avuto luogo normalmente. Avremmo fatto il 'lancio' tra l'una e le due del mattino ma in quel momento il tempo non era favorevole". È evidente che gli arrivi di oggi a Lampedusa non saranno gli ultimi. Come si evince dall'ultimo messaggio, sono previste numerose altre partenze da Sfax questa notte.