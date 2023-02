Nelle chat dei trafficanti di migranti: ecco cosa abbiamo trovato

La tragedia avvenuta in Calabria, nonostante il tentativo di strumentalizzazione della sinistra e delle Ong, rimette al centro dell'agenda europea la necessità di un'azione di concerto ai massimi livelli per strappare la gestione dei flussi agli scafisti e ai trafficanti di esseri umani. E non è difficile capire che il problema dev'essere eradicato, come intende fare Giorgia Meloni cercando una strada per bloccare le partenze, e non assecondato, come vorrebbero fare le Ong e la sinistra, aprendo tutti i porti e invogliando indirettamente i migranti a mettersi in mare. Una palese dimostrazione di questo arriva dalle stesse pagine social dei trafficanti, che si trovano facilmente su Facebook e dove vengono organizzate le partenze per l'Italia.

" Se sei pronto a lasciare la Tunisia e andare in Italia, 1500 dinari ", dice uno scafista, o un suo tramite, lasciando intendere che nei prossimi giorni ci saranno nuove partenze in direzione del nostro Paese. Il fermento in quelle pagine è alto: dalla prossima settimana sono previste numerose partenze, soprattutto da Sfax. Il materiale che viene condiviso spazia dalle immagini dei barchini a quelle dei motori, che vengono mostrati nelle loro scatole originali a dimostrazione che si tratta di prodotti di buona fattura, come presunto indicatore di sicurezza del viaggio.

Ci sono numeri di telefono, contatti Whatsapp e Telegram nell'enorme flusso di messaggi che vengono condivisi in queste pagine. Le tariffe per essere imbarcati in una delle tante carrette del mare variano da 1200 a 6000 dinari tunisini nei messaggi che abbiamo avuto di verificare personalmente. Dieci giorni fa è comparso anche un messaggio in codice, che indicava chiaramente partenze dalla Libia in direzione di Lampedusa, come abbiamo avuto modo di verificare a fronte delle migliaia di migranti sbarcati sull'isola nei giorni scorsi. " C'è una partita tra Tripoli e Lampedusa in Italia. Per chi volesse seguirla, biglietti disponibili e posti limitati. Zawiya e Tripoli ", si legge nel messaggio. Ci sono poi i messaggi di chi cerca i trafficanti: " Sono in Senegal e voglio andare in Italia. Chi mi aiuta? ". Al di là di questo messaggio, quel che colpisce è una delle risposte: " Stai attento, i tempi stanno cambiando ". L'eco del nuovo governo che, finalmente, ha imposto regole è arrivato fin là? Quindi prima c'era la consapevolezza che in Italia si poteva fare liberamente quel che si voleva.