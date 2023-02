Rischio chiusura per la palestra di Maddaloni che allontana i giovani dalla camorra

Nel quartiere popolare di Scampia (Napoli) rischia di chiudere la storica palestra di Gianni Maddaloni, che con lo sport da anni contribuisce ad allontanare i giovani dalle grinfie della camorra. Il famosissimo maestro di judo, da anni proprietario della palestra a Scampia, adesso è schiacciato dai debiti e tra poco potrebbe chiudere definitivamente la palestra. Il debito ammonterebbe a circa 385mila euro.

Una leggenda vivente

Maddaloni è una vera e propria icona vivente dello sport a Napoli. Nel 2000 vinse l’oro olimpico di judo a Sidney, mentre tredici anni dopo, finita l'attività sportiva, vinse anche il programma tv Pechino Express.

“Ho centinaia di bambini e giovani che si allenano gratis - ha spiegato Maddaloni ai microfoni dell’Ansa - la retta per i pochi che pagano è di 20 euro. E ci sono le bollette e i collaboratori“ . L’immobile della palestra è grande circa cinquecento metri quadri e si trova a Scampia. Il maestro di judo ha più volte dichiarato di aver chiesto una mano all’attuale sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo cittadino avrebbe assicurato un personale interessamento alla vicenda, ma sino ad oggi non sembra essersi mosso nulla.

Una fucina di talenti

La palestra di Maddaloni, la Star Judo Club, è una vera e propria fucina di atleti di caratura nazionale e internazionale. L’ultima è Susy Scutto, che gareggerà a Parigi 2024. Oltre ai molti talenti che sono usciti dalla struttura, la Star Judo è un’ancora di salvezza per i molti ragazzi del quartiere, allontanati grazie allo sport dalla criminalità organizzata. La lotta del maestro Maddaloni non si ferma soltanto a Napoli. Lui e il suo team da anni lavoro affinché nei quartieri più disagiati di ogni città d’Italia ci sia una cittadella dello sport, avvicinando i giovani in maniera gratuita allo sport.

I social insorgono contro l'amministrazione comunale