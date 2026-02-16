Roberta Bruzzone derubata alla stazione Termini di Roma: cosa è successo alla psicologa

Disavventura per Roberta Bruzzone, vittima di un furto mentre si trovava alla stazione Termini di Roma.

I fatti, come riferito dalla stessa psicologa attraverso la sua pagina Instagram, si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 15 febbraio, proprio mentre si trovava in attesa del treno che avrebbe dovuto prendere per motivi di lavoro. Pur non essendo entrata la vittima nei dettagli, dal suo post pare di capire che a un certo punto il ladro le abbia strappato il telefono dalle mani per poi darsi alla fuga: nessun riferimento è stato fatto alla sua borsa o alla valigia che aveva con sé, quindi evidentemente l'obiettivo doveva essere proprio lo smartphone. Per sua fortuna, il pronto intervento delle forze dell'ordine operative presso la stazione Termini ha impedito che il malvivente riuscisse a dileguarsi col maltolto, consentendole di recuperare il dispositivo.

Una volta tornata in possesso del suo cellulare, la Bruzzone ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine agli uomini in divisa. "Un sentito e doveroso ringraziamento alla squadra di PG della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini", ha scritto infatti su Instagram la psicologa, "in tempo zero sono riusciti a rintracciare il soggetto che mi aveva sottratto il cellulare, a recuperare il dispositivo e a restituirmelo con un'efficacia operativa che definire impeccabile è poco".

Il post caricato sulla sua pagina social poco dopo aver recuperato lo smartphone è correlato di una foto nella quale è ritratta una banchina alla stazione Termini, con un treno in partenza e un agente della PolFer di spalle.

"Professionalità, tempestività, coordinamento: un lavoro di squadra esemplare, svolto con discrezione ma con una determinazione che fa davvero la differenza", ha proseguito la Bruzzone, che ha lodato la prontezza dell'intervento degli agenti e il prezioso lavoro da loro svolto quotidianamente per garantire ladei cittadini. "Mi avete letteralmente cambiato il corso della giornata e non è un modo di dire", ha aggiunto in conclusione la psicologa,