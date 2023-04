Runner ucciso in Trentino: catturata dopo lunghe ricerche l’orsa JJ4

È stata catturata nel corso della notte, dopo le lunghe ricerche effettuate nei boschi del Trentino Alto Adige, l’orsa JJ4. L’animale è ritenuto responsabile dell’uccisione del runner 26enne Andrea Papi, aggredito nelle vicinanze di Caldes lo scorso 5 aprile. A confermarlo è stata la procura della Repubblica di Trento sulla scorta delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach.

L’orsa JJ4 già in passato si era resa protagonista di un’altra aggressione sul monte Peller. Nel 2020 attaccò due persone, padre e figlio, ma una volta catturata non fu abbattuta. Questa mattina nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sulla situazione e sul destino dell’animale che, negli ultimi giorni ha suscitato un vespaio di polemiche.

La preoccupazione degli abitanti del Trentino

La popolazione di orsi del Trentino, infatti, inizia a preoccupare anche il vicino Alto Adige. Dopo l'uccisione del runner, si sono registrati diversi avvistamenti anche nei boschi della provincia di Bolzano, dove la presenza dei grandi carnivori è sempre stata sporadica. Ad Appiano, nei pressi di Castel San Valentino, un orso ha predato alcune arnie, mentre un altro esemplare è stato avvistato sul Passo della Mendola. Si tratta di casi isolati, dato che gli animali rimangono perlopiù localizzati in Trentino. Dal 2000 ad oggi sono stati avvistati solo 35 orsi in Alto Adige, in calo negli ultimi anni.

Il braccio di ferro sull’abbattimento

Intanto prosegue lo scontro tra la Provincia di Trento e il Tar per l'abbattimento dell'orsa JJ4. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Maurizio Fugatti, l'avvocatura della Provincia ha depositato i documenti richiesti dal Tribunale amministrativo, in anticipo di dieci giorni rispetto al termine previsto. Tra gli atti figurano il referto sull'autopsia del giovane runner e l'esito delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige. "Auspichiamo che con il deposito degli atti richiesti e della relazione di Ispra il Tar possa pronunciarsi per la revoca della sospensiva di abbattimento" , aveva detto il governatore.

A supporto della posizione dell'amministrazione provinciale si sono espressi i sindaci della valle di Sole, della valle di Non e dell'Altopiano della Paganella, che stanno valutando di costituirsi in giudizio. L'amministrazione comunale di Cles ha messo a disposizione dei Comuni interessati a presentarsi come soggetti controinteressati rispetto al ricorso presentato da Lav e Lac il proprio ufficio legale. Alcuni sindaci del Trentino, poi, hanno minacciato di presentare le dimissioni qualora non si trovasse una soluzione al problema di convivenza con i grandi carnivori.

La posizione degli animalisti

Al contrario, le associazioni animaliste Enpa, Leidaa e Oipa hanno recentemente depositato un nuovo ricorso amministrativo contro le ordinanze per il prelievo dell'orsa. Nel frattempo l’animale è stato catturato e adesso si dovrà prendere una decisione definitiva che, sicuramente, finirà per scontentare qualcuna delle parti in causa.