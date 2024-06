Saldi estivi in arrivo. Ecco da quando e quanto dureranno

Ascolta ora 00:00 00:00

Come accade ogni anno, con l'arrivo dell'estate sono tanti gli italiani ad aspettare l'apertura dei saldi stagionali per cercare qualche buona occasione tra gli scaffali dei negozi.

Il calendario

Fatta eccezione per Trento e Bolzano, l'inizio dei saldi estivi avverrà contemporaneamente in Italia il primo sabato del prossimo mese, ovvero il 6 di luglio. A differire sarà invece la data di conclusione dell'iniziativa, che varia da regione a regione a seconda delle decisioni prese dall'Ente locale: in generale, comunque, si può dire che la durata complessiva degli sconti varia da uno fino a oltre due mesi.

Come anticipato, le uniche ad avere un calendario particolare sono le province autonome di Bolzano e di Trento. A Bolzano, infatti, i saldi estivi avranno inizio venerdì 19 luglio per concludersi venerdì 16 agosto, mentre a Trento la situazione è ancora più particolare: la data di inizio e quella di fine dell'iniziativa, infatti, non vengono stabilite a livello generale, bensì singolarmente da ogni esercizio commerciale, che dovrà comunque inoltrare comunicazione della propria decisione alla Camera di commercio.

Nel resto dello stivale si partirà contemporaneamente sabato 6 luglio, mentre come anticipato la chiusura del calendario degli sconti estivi varia da regione a regione. La prima a chiudere sarà il Lazio sabato 17 agosto, a seguire la Liguria lunedì 19 agosto e il Veneto mercoledì 31 agosto. La maggior parte delle regioni italiane, vale a dire Abruzzo, Emilia-Romagna, Campania, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria, hanno optato per martedì 3 settembre. In Calabria si andrà avanti fino a mercoledì 4 settembre, mentre in Basilicata fino a venerdì 6 settembre. In Puglia e Sicilia i saldi proseguiranno fino a domenica 15 settembre, mentre Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta saranno le ultime regioni a concludere l'iniziativa lunedì 30 settembre.

Consigli

Come sempre il consiglio migliore è quello di stare attenti all'esposizione nei negozi, dove la merce in saldo e quella a prezzo pieno devono essere segnalate in modo chiaro. Gli esercizi commerciali devono inoltre indicare il prezzo di partenza dell'articolo, quello finale, nonché la percentuale di sconto applicata. A effettuare gli sconti estivi non sono solo i negozi fisici ma anche quelli online, i quali seguono il medesimo calendario.

Tenendo presente che è fatto divieto ai commercianti di praticare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti l'inizio dei saldi, può capitare talvolta che qualcuno decida di dare prelazione ai propri clienti iscritti a programmi fedeltà. Ovviamente, come previsto dalla legge, gli sconti devono essere praticati obbligatoriamente su capi relativi alla collezione primavera-estate dell'anno in corso e non su residui di magazzino.

Occhio alla garanzia, che vale sempre e in

ogni caso su tutti gli acquisti, tanto quelli effettuati fisicamente in negozio quanto quelli effettuati online. Vi è ovviamente anche la possibilità di chiedere la sostituzione di capi difettosi anche in un secondo momento.