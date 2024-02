Salone Franchising 2024, tutte le opportunità per investire o mettersi in proprio

Cresce l'attesa per la prossima edizione di Salone Franchising Milano, la numero 37 dell'evento dedicato al franchising ed al retail organizzato da Fiera Milano in programma dal 26 al 28 settembre 2024 all’Allianz-MiCo. Varietà dell’offerta e formazione di eccellenza saranno ancora una volta i due pillar su cui si strutturerà la manifestazione che si terrà, come testimoniano le stime delle principali associazioni di settore. Assofranchising, Confimprese e Federfranchising infatti come nell’ultima edizione sosterranno la manifestazione e ne costituiranno parte integrante e importante fonte di know how in un momento promettente per il mercato: il franchising si dimostra ancora un' ottima prospettiva su cui investire per chi vuole mettersi in proprio.

LA CRESCITA NON SI FERMA

In base ai dati raccolti dal Rapporto Assofranchising 2023 curato da Nomisma, il settore attraversa una crescita continua che coinvolge tutti i più importanti indicatori di performance del mercato. Nel 2022 è cresciuto il numero degli occupati nelle reti con 252.848 addetti, il fatturato è balzato a 30.9 miliardi di euro, il 7,1% in più rispetto al 2021 e il numero dei punti vendita, 61.162, + cresciuto del 2,2% rispetto al 2021.

“Per l’anno in corso – spiega il presidente di Assofranchising Alberto Cogliati ci aspettiamo che questo trend continui nella sua crescita perché il franchising è un modello vincente capace di garantire alle imprese rischi contenuti, di fare economia di scala e di avere un confronto sempre attivo all’interno del network”. Dati in positivo anche per Confimprese, ma con un occhio preoccupato al contesto internazionale, come osserva il suo presidente Mario Resca: “Per il 2024 stimiamo una crescita del retail in generale di circa l’1% a meno di casi straordinari negativi”. E anche Alessandro Ravecca, presidente di Federfranchising vede l’anno in crescita: “Nel 2023 si è verificato un numero importante di aperture e c’è molto fermento anche quest’anno”.

Sostenibilità e digitalizzazione sono sempre più importanti, aggiunge ancora Alberto Cogliati : “Dal nostro punto di vista abbiamo notato una forte attenzione al tema della sostenibilità . Il 62% delle imprese che operano in franchising ha già messo in atto iniziative dedicate. Un altro trend è sicuramente quello dello sviluppo delle nuove tecnologie con particolare riferimento all’intelligenza artificiale che potrebbe aiutare franchisor e franchisee a capire meglio le esigenze dei consumatori e ad essere più efficaci nella personalizzazione della proposta commerciale”.

NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI

A fare da cornice alle tendenze emerse dalle osservazioni delle associazioni che hanno alle spalle un’edizione 2023 molto positiva, con oltre 6.000 operatori, di cui l’8% proveniente dall’estero e più di 150 insegne presenti. Così gli organizzatori della manifestazione sono pronti a rendere ancora più performanti ed efficaci le caratteristiche che sono state apprezzate lo scorso anno. Confermata la divisione in aree merceologiche che costituisce un punto di forza per la visita della manifestazione e l’individuazione immediata dei settori di interesse. Oltre al layout, sarà possibile per i visitatori in fiera prendere appuntamento con gli esperti e scoprire direttamente in sessioni one to one come diventare il perfetto franchisee. Sempre più centrale formazione con un rinnovato Main Stage, che si trasformerà in una sala plenaria per realizzare incontri e convegni di rilievo. A rendere, più dinamico il Salone 2024 un social hub, il media village e l’area interviste. Scambi di idee e di informazioni e tanta voglia di credere nel futuro del franchising saranno dunque anche per il 2024 il fil-rouge della tre giorni in fiera.

Tutte le informazioni su https://www.salonefranchisingmilano.com/