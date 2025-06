"Sarai la prossima Giulia Cecchettin": a processo l'ex cantante di Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

Finisce a processo il 36enne Lorenzo Venera, in arte "Amnesia", rapper uscito da Amici e poi passato agli onori della cronaca per i numerosi episodi di violenza commessi nei confronti della ex compagna. Il cantante, divenuto famoso grazie al fortunato programma condotto da Maria De Filippi, non ha saputo fare tesoro della grande possibilità che gli era stata data. Avrebbe potuto cambiare in meglio la sua vita, invece pare che non sia la prima volta che si trova ad avere a che fare con la giustizia.

Stando alle informazioni riportate sino ad ora, la sua relazione con la donna comincia nel 2017 e da subito non erano mancate le vessazioni. I due erano andati a convivere presto, sistemandosi a casa del padre di Venera. Si sarebbe trattato di un rapporto fatto di alti e bassi, con Venera sempre più ossessivo e geloso. Il giovane controllava costantemente la compagna, arrivando anche a prenderla a schiaffi e a pugni. Oltre alla violenza fisica non sarebbe mancata neppure quella mentale. Dopo l'allontamento della donna, sarebbero cominciate le minacce di morte: "Ti ammazzo" , "Un incidente può sempre capitare..." sono solo alcune delle frasi rivolte alla vittima. Venera sarebbe addirittura arrivato a dire: "Sarai la nuova Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano". Da qui l'intervento degli inquirenti, che hanno fatto partire le indagini per maltrattamenti. "Amnesia" dovrà presentarsi a processo a Torino.

Di Lorenzo Venera sappiamo che è classe '88, e che ha partecipato all'edizione di Amici 12. Dopo alcune puntate il giovane decise di lasciare il progamma per motivi personali, anche se si vociferò che alla base di tutto ci fosse stato un litigio con Greta, un'altra concorrente. Continua però con la musica, tanto che partecipa al programma For Music e si esibisce live in varie città d'Itaia. Pubblica anche un brano, "Il mio sole". Nel 2014 esce poi il suo ep "Fino alla Fine". Poi, nel 2014, l'arresto per droga: i carabinieri di Trofarello trovano 30 ovuli di hashish, 29 di marijuana e della cannabis nel suo appartamento. Pare anche che ci sia stato un altro episodio di violenza contro una donna.

Nel

2017/2018 le violenze fisiche e verbali contro la compagna. Sarebbe stata una vicina di casa, atterrita dalle urla, a dare l'allarme, segnalando l'. Adesso Venera dovrà rispondere delle accuse.