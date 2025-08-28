Scende dall'auto per prestare soccorso: milanese pestato da una baby gang a Napoli

Un ingegnere milanese è stato pestato brutalmente a Napoli da una baby gang sotto gli occhi dell’anziana madre e dei suoi due figli di 10 e 14 anni. L’aggressione violenta è avvenuta la sera del 26 agosto in via Marino, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Il suo nome è Raffaele Di Giacomo, 47 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni ma non rischia la vita. La sua unica "colpa" è stata quella di avere aiutato un ragazzo caduto dopo un incidente stradale. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'uomo ha riportato un trauma cranico, una frattura scomposta al naso, lesioni facciali e la frattura dello zigomo. Ecco cosa è successo nel dettaglio e quali sono i motivi dell'aggressione gratuita.

Cosa è successo

La vittima dell'aggressione è un ingegnere professionista, fratello del consigliere della X Municipalità Sergio Lomasto. L'intera vicenda ha inizio durante la tarda serata di martedì 26 agosto, intorno alle 23. Più precisamente all'incrocio tra via Giambattista Marino e via Gonzaga, nei pressi di un McDonald's. "Mio fratello stava accompagnando nostra madre a casa" racconta Lomasto a Napoli Today, "e con lui c'erano anche i due figli di 10 e 14 anni". Mentre stavano viaggiando in auto, sempre stando al racconto del fratello, un ragazzino gli ha tagliato la strada in scooter scendendo dal marciapiede e "mio fratello ha frenato di colpo". "Dietro di lui c'erano dei giovanissimi che correvano in motorino, uno di questi, per evitarlo, è caduto. Mio fratello è uscito dall'auto per vedere se si fosse fatto male e si è trovato sei ragazzi addosso che hanno cominciato a picchiarlo. Un attimo dopo si sono aggiunti altri ragazzi che erano nei paraggi, e anche loro lo hanno aggredito", racconta con dovizia di particolari.

"Fortunati che non sia andata peggio"